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Bolivya'daki siyasi kriz ve şiddet olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 20:41 | Son Güncelleme

Geçici hükümetin içişleri bakanlığına getirilen Arturo Murillo, "şiddet eylemlerini örgütlediği" iddia edilen Evo Morales’in partisi MAS'a mensup milletvekili ve senatörleri hakkında işlem başlatılması için Başsavcılıkta özel bir birim oluşturulacağını duyurdu - Muhaliflere destek vererek Devlet Başkanı Morales'in istifasına giden yolu açan polisler, son iki günün sakin geçirildiği başkent La Paz'da ayin düzenledi

Bolivya'da geçici hükümet, istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales’in partisi Sosyalizm Hareketi'nin (MAS) "şiddet eylemlerini örgütlediği" iddia edilen parlamento üyelerini tutuklamayı planlıyor.

Seçimlerde hile yapıldığı iddiasındaki muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoları ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa ettiği, sonrasında Çokuluslu Yasama Meclisinin (ALP) üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez'in geçici devlet başkanlığına getirildiği Bolivya'da gösteriler ve şiddet olayları sürüyor.

Ülke basınındaki haberlere göre geçici hükümetin içişleri bakanlığına getirilen Arturo Murillo, "şiddet eylemlerini örgütlediği" iddia edilen MAS'a mensup milletvekili ve senatörlerin isimlerinin ellerinde olduğunu öne sürdü.

Bakan Murillo, bu isimleri kısa süre içinde kamuoyuna açıklayacaklarını belirterek, söz konusu siyasilerin tutuklanmaları için Başsavcılıkta özel bir birim oluşturulacağını duyurdu.

Ülkedeki protesto ve şiddet eylemlerine de değinen Murillo, Morales destekçilerinin Chochabamba, Santa Cruz vilayetlerinin kırsalındaki kentlerin yanı sıra başkent La Paz'ın bitişiğindeki El Alto'da da barikatlarla yol kapatmaya devam ettiklerini bildirdi.

- Başkent La Paz'da polis ayini

Ülkenin diğer bölgelerine kıyasla son iki gününü sakin geçiren başkent La Paz, muhalefeti destekleyerek Evo Morales'in istifasına giden yolu açan polislerin, "ülkeye barış gelmesi için" düzenlediği ayine ev sahipliği yaptı.

Kent merkezindeki Avaroa Meydanı’nda düzenlenen ayine, geçici hükümetin La Paz'daki polislerin komutanı olarak atadığı Rodolfo Antonio Montero, polisler ve bölge sakinleri katıldı.

Montero, burada yaptığı konuşmada, "Birbirimizden nefret etmeyi bırakalım, çocuklarımızı ve torunlarımızı düşünelim, artık geçmişe bakmayalım, hepimiz kardeşiz. Bolivya'ya barışın gelmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Arturo Murillo Bolivya'daki siyasi kriz Bolivya'daki şiddet olayları

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