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Bolivya'daki siyasi kriz ve sokak olayları

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:37 | Son Güncelleme

Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz, bazı kentlerde muhalif protestoculara katılan polislerle diyalog kurmak istediğini söyledi - Ülkedeki gösterileri radikalleştirme çağrısı yapan sağcı muhalif lider Luis Fernando Camacho, seçimleri kaybeden muhalif aday Carlos Mesa'ya desteğini çektiğini duyurdu - Mesa, hükümete, seçimlerin ve Yüksek Seçim Mahkemesinin yenilenmesi için "Acil Durum Yasası" yazılması çağrısında bulundu

BOGOTA (AA) - Bolivya İçişleri Bakanı Carlos Romero Bonifaz, ülkenin bazı kentlerinde, seçimlerde hile iddiasıyla sokaklara dökülen muhalif protestoculara katılan isyancı polislerle diyalog kurmak istediğini söyledi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen genel seçimlerde hile yapıldığını iddia eden muhaliflerin başlattığı protesto ve şiddet eylemleriyle, iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütünce (OAS) gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Tansiyonun giderek arttığı ülkede dün akşam saatlerinde Sucre, Santa Cruz ve Cochabamba kentlerinde bazı polisler hükümete karşı bayrak açarak muhalif göstericilere katıldı. Devlet Başkanı Evo Morales ise halkı, darbe girişimi karşısında demokrasiyi barışçıl bir şekilde müdafaa etmeye çağırdı.

Gelişmeler üzerine başkent La Paz'da düzenlenen basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Bonifaz, polislere karşı askeri güç kullanılmayacağını vurguladı.

Ülkedeki şiddeti yatıştırmak zorunda olduklarının altını çizen Bonifaz, isyancı polislerle, şikayetlerini ve hoşnutsuzluklarını anlamak için diyalog kurmak istediğini söyledi.

Bonifaz, gösterileri radikalleştirme kararı alan ve sembolik istifa mektubunu Devlet Başkanı Morales'e vermek için La Paz'da bulunan sağcı muhalif Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho'nun, hükümetin kendisine yönelik suikast planladığı iddialarını da yalanladı.

İthamları kesin bir dille reddeden Bonifaz, "Hayır beyefendi, hiç kimseyi öldürmeyi planlamıyoruz." dedi.

- Camacho, Mesa'ya desteğini çekti

Bu arada günlerdir taraftarlarını sokaklarda tutan sağcı muhalif Camacho ve seçimleri kaybeden aday Carlos Mesa arasında ipler koptu.

Mesa'nın, kendisinden, ülkede halen devam eden OAS denetimini kabul etmesi isteğinde bulunduğunu açıklayan Camacho, eski Devlet Başkanı Mesa'yı "şahsi çıkarlar" peşinde koşmakla suçladı ve desteğini çektiğini duyurdu.

Camacho'nun desteğini çektiği Carlos Mesa ise Camacho ile karşı karşıya gelmeyeceğini belirtmekle yetindi.

- Mesa, seçim otoritesinin yenilenmesini istedi

Bolivya'da halen devam eden ve hile iddialarını araştıran OAS denetimini önce kabul eden sonra reddeden Mesa, hükümete Yüksek Seçim Mahkemesinin (TSE) tamamen değiştirilmesini istedi.

Seçimlerin yenilenmesi isteğini tekrar eden Mesa, bu adımların hukuki çerçeveye oturtulması için de "Acil Durum Yasası" yazılması çağrısında bulundu.

- Gösteriler devam ediyor

Öte yandan tarafların başkent La Paz'ın yanı sıra Cochabamba, Sucre, Santa Cruz ve El Alto gibi önemli kentlerdeki protesto ve Morales'e destek gösterileri de hız kesmiyor.

En şiddetli gösterilere sahne olan Cochabamba kentinde iktidar partisi Sosyalizm Hareketi'ni (MAS) destekleyen Koka Yetiştiricileri Federasyonuna ait bina kundaklandı.

Tarafların taşlı sopalı çatışmalarına sahne olan ülkede başkent La Paz ise dün ilk kez iki grup arasında şiddete dönüşmeyen bir yürüyüşe ev sahipliği yaptı.

Kent merkezinde kaşılaşan Morales muhalifi ve destekçisi kadınlardan oluşan gösterici grup, karşılıklı sloganların ardından ayrıldı.

Bolivya'da, 20 Ekim'deki seçimleri Devlet Başkanı Morales yüzde 47,8 oyla ilk turda kazanmış, rakibi eski Devlet Başkanı Carlos Mesa ise yüzde 36,51'de kalmıştı.

Ülkedeki yasalara göre, bir adayın devlet başkanı olabilmesi için geçerli oyların yüzde 50'sini alması veya yüzde 40 oy alarak en yakın rakibine yüzde 10 fark atması gerekiyor. Bu oranlara ulaşılamaması durumunda seçimler, en yüksek oy alan iki adayın yarışacağı ikinci tura kalıyor.

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