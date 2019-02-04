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Bolivya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 19:53 | Son Güncelleme

Bolivya'daki toprak kaymasında ölü sayısı 16'ya çıktı

Bolivya'nın Caranavi kentinde, hafta sonu meydana gelen toprak kayması nedeniyle ölenlerin sayısı 16'ya yükseldi.

Bolivya Haber Ajansında (ABI) yer alan habere göre, La Paz eyaletine bağlı Caranavi kentinde, cumartesi günü meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı.

Caranavi Belediye Başkanı Daniel Paucara, toprak kayması nedeniyle 16 kişinin öldüğünü ve bölgede hafta sonu yaşanan yoğun sağanaktan 11 mahallenin etkilendiğini açıkladı.

Paucara, bazı evlerin çamur içinde kaldığına dikkati çekerek, bölgede insani ve tıbbi yardıma ihtiyaç olduğunu belirtti.

Öte yandan, La Paz eyaletinin bazı bölgelerinde meydana gelen doğal afetler nedeniyle yeni eğitim-öğretim yılının 12 bölgede bugün yerine ileri bir tarihte başlamasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Caravani-Yolosita yolunda cumartesi günü meydana gelen faciada bazı araçlar toprak altında kalırken bazıları da 200 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlanmıştı.

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Caranavi'de meydana gelen trajediden dolayı çok üzgünüz." ifadesini kullanmıştı.

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Bolivya'daki toprak kayması

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