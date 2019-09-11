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Bolivya'daki yangın 2 milyon hektar alanı kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 10:30 | Son Güncelleme

Bolivya'daki yangın 2 milyon hektar alanı kül etti

Bolivya'da çıkan yangınlarda, bir kısmı Amazonlarda olmak üzere 2 milyon hektar alanın yok olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, Bolivya'da kontrol altına alınamayan yangınların geçen aydan bu yana iki milyon hektar ormanlık ve çayırlık alanı kül ettiğini belirtti.

Kayıpların neredeyse yarısının, yüksek biyolojik çeşitliliğiyle bilinen "korunan" alanlar olduğu kaydedildi.

La Paz kentinden bilim insanları, bölgedeki ekosistemin yenilenmesinin yaklaşık 300 yıl alacağı tahmininde bulundu.

Savunma Bakanı Javier Zavaleta, yangını başlatan kişileri "ölüm oyunu oynayan sabotajcılar" olarak nitelendirdi.

Zavaleta, "Söndürdüğümüz yangınları yeniden başlatan kişiler var. Yangınları bu şekilde kontrol altına alamayız." dedi.

Diğer yandan, hafta sonu boyunca etkili olan yüksek hava sıcaklıklarının ve güçlü rüzgarların yangını körüklediği bildirildi.

Bolivya'da çıkan yangınlardan bazılarının ülke sınırları içindeki Amazon ormanlarında etkili olurken, yangın nedeniyle en fazla, Brezilya ve Paraguay sınırı yakınında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü ifade ediliyor.

- Boeing 747 Supertanker uçağı kiralanmıştı

Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, geçen hafta, yangınla mücadele için 70 bin 400 litre su taşıma kapasitesine sahip dünyanın en büyük yangın söndürme hava aracı Boeing 747 Supertanker uçağının kiralandığını, bin 700'den fazla asker, polis ve itfaiyecinin bölgeye sevk edildiğini belirtmişti.

Bolivya'da ülkenin toplam nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı Santa Cruz idari biriminin yüzde 70'inin orman yangınları sebebiyle yüksek risk altında olduğu kaydedilmişti.

Morales, önceki gün basına yaptığı açıklamada, yangınlarla mücadele konusunda diğer ülkelerden gelecek yardımları memnuniyetle karşılayacağını ifade etmişti.

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