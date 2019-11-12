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Bolivya'dan Kaçan Devlet Başkanı Morales Meksika'ya Sığındı

12.11.2019 23:06 | Son Güncelleme

İstifaya zorlanan Devlet Başkanı Evo Morales Meksika’ya sığınırken, muhalefet de yeni bir devlet başkanı arayışı içinde 

Bolivya'dan Kaçan Devlet Başkanı Morales Meksika'ya Sığındı

Bolivya’da geçen ay yapılan seçimlerde usulsüzlük olduğu iddialarıyla artan protestolar ve Amerikan Devletleri Örgütü’nden, iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi’ne gelen uyarıların ardından istifaya zorlanan Devlet Başkanı Evo Morales Meksika’ya sığındı. Muhalefet ise Morales’in yerini alacak bir lider arayışı içinde.

Darbeyle saf dışı bırakıldığını iddia eden Morales, Meksika’ya vardığında havaalanında gazetecilere açıklamalarda bulundu. 14 yıldır iktidarda olan Morales “Yaşadığım sürece siyasete devam edeceğim” dedi ve Meksika yönetimine ‘hayatını kurtardığı’ ve kendisine sığınma hakkı sunduğu için teşekkür etti.

2006 yılında seçilen sosyalist lider, başlangıçta özellikle yoksul kesimin güven ve desteğini almış olsa da, dördüncü dönemde de görev yapabilmek amacıyla mevcut yasaları değiştirme girişimi nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

Amerikan Devletleri Örgütü, Bolivya’da 20 Ekim’de yapılan seçimlerde hile olduğunu ileri sürerek iktidardaki Sosyalizm Hareketi Partisi’ni istifaya çağırmıştı. Öte yandan, başkent La Paz’da seçimlerin ardından hükümetin istifasını talep eden protestocular, şimdi de ülkede düzenin yeniden sağlanmasını talep ediyor.

Meclis geçici bir lider seçme çabasında olsa da, Sosyalizm Hareketi Partisi üyeleri böylesi bir adımı boykot edeceklerini söylüyor.

Ülkesinden ayrılmadan önce de seçmenlerinin desteğini alan Morales, Meksika’da Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından karşılandı. Ebrard Twitter’dan paylaştığı mesajla Morales’in “hayatının ve onurunun güvende olduğunu” söyledi.

Bolivya’nın başkenti La Paz’da ise güvenlik güçleri karşıt grupların olası çatışmalarını önlemek adına devriye gezmeye devam ediyor.

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