Bolivyalılardan orman yangınlarıyla mücadelede uluslararası yardım çağrısı

Bolivya'da yüzlerce kişi orman yangınlarına karşı bir an önce harekete geçilmesi için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

"El Deber" gazetesinin haberine göre, Bolivya'nın beş ayrı kentinde yapılan yürüyüşlerde yüzlerce kişi, Amazon ormanlarındaki yangınlara dikkati çekti.

Çevre aktivistlerinin de katıldığı yürüyüşte bazı göstericiler, "Dünyanın en büyük yağmur ormanları yanıyor" yazılı pankartlar taşırken, bazıları ise tepkilerini çeşitli müzik aletleri çalarak gösterdi.

Yürüyüşte göstericiler, ülkede kontrol altına alınamayan yangınlarla daha etkin mücadele için hükümete ve uluslararası kuruluşlara iş birliği çağrısı yaptı.

Bazı protestocular ise yerel yetkililerin orman arazilerini, keresteciliğe açmak için yok ettiği iddiasında bulundu.

Diğer yandan, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, basına yaptığı açıklamada, ülkede 900 bin hektar civarındaki alanı kül eden yangınlarla mücadele konusunda diğer ülkelerden gelecek yardımları memnuniyetle karşılayacağını belirtti.

Kapılarının uluslararası tüm kuruluşlara açık olduğunu dile getiren Morales, Arjantin ve Peru gibi çeşitli ülkelerden aldıkları yardım teklifini kabul ettiklerini de kaydetti.