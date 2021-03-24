Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot ise kazadan önce kendini uçaktan fırlattı.
Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot ise kazadan önce kendini uçaktan fırlattı.
Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot ise kazadan önce kendini uçaktan fırlattı.