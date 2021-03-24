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  4. Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot ise kazadan önce kendini uçaktan fırlattı.

Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot ise kazadan önce kendini uçaktan fırlattı.

24.03.2021 18:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti.

Bolivya’nın Cochabamba kentinde Hava Kuvvetlerine bağlı eğitim uçağının evin üzerine düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti. İki pilot ise kazadan önce kendini uçaktan fırlattı.

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