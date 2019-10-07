HABER

Bolivya'nın doğusundaki yangınlar yağışlarla söndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

Bolivya'nın doğusundaki yangınlar yağışlarla söndü

Bolivya'nın doğusunda son aylarda 4 milyon hektardan fazla alanı yok eden yangınların aşırı yağışların etkisiyle söndüğü bildirildi.

BBC'nin haberine göre, yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu ülkenin doğu kesiminde son aylarda 4 milyon hektardan fazla ormanlık ve çayırlık alanı kül eden yangınların söndüğünü belirtti.

Santa Cruz idari bölgesinden bir yetkili, Chiquitania'nın tüm kesimlerine yağmur yağdığını, uydu görüntülerine göre bölgede artık aktif orman yangınının gözlenmediğini kaydetti.

Santa Cruz Çevre Bakanı Cinthia Asin, itfaiyecilerin, yangınların yeniden başlamadığından emin olmak için bölgeyi 24 saat daha izlemeye devam edeceğini belirterek, yangınların, yalnızca Chiquitania'da neredeyse yarısı koruma altında olan yaklaşık 2,9 milyon hektar ormanlık ve çayırlık alanı kül ettiği bilgisini paylaştı.

Sivil toplum kuruluşu Doğa Dostları Vakfı (FAN), mayıs ayında başlayan, ağustos ayında şiddetlenen yangının Bolivya genelinde 4 milyon hektardan fazla alanı kül ettiği tahmininde bulunuyor.

Bolivya'nın diğer bölgelerindeki yangınların sürüp sürmediği ise belirsizliğini koruyor.

Yangınlar, Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in uyguladığı çevre politikalarına karşı kitlesel protestolara yol açmış ve Morales'in yangınlar karşısındaki tutumuna tepki gösteren yüz binlerce kişi, cuma günü Santa Cruz'da gösteri düzenlemişti.

Bolivya'daki yangınlardan bazıları ülke sınırları içinde Amazon ormanlarında etkili olurken, en fazla, Brezilya ve Paraguay sınırı yakınında yer alan Chiquitania bölgesindeki ormanların zarar gördüğü ifade edilmişti.

Bolivya'da ülkenin toplam nüfusunun dörtte birinden fazlasının yaşadığı Santa Cruz idari bölgesinin yüzde 70'inin orman yangınları sebebiyle yüksek risk altında olduğu kaydedilmişti.

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Avcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendiAvcılar'da 26 yıldır eğik duran bina mühürlendi
Büyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüşBüyükşehirli millîlerden 2 altın 1 gümüş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Santa Cruz Yangınlar

En Çok Okunan Haberler

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Bergüzar Korel'in ablası Zeynep Korel Amerika'da evlere temizliğe gidiyor

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Uygunsuz görüntüleri çıkmıştı! Canlı yayında...

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Merakla bekleniyordu! Rusya'dan ilk açıklama geldi

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

Harekat ne zaman başlayacak? Flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

İnşaat işçilerini taşıyan kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı

Çeşme açıklarında göçmen botu battı!

Yer: Çeşme! Zamana karşı yarış

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.