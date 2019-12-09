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Bolivya'nın Geçici Devlet Başkanı Anez'den, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı'na "demokrasi" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.12.2019 08:21 | Son Güncelleme

Bolivya'nın Geçici Devlet Başkanı Anez'den, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı'na "demokrasi" tepkisi

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, yemin törenine çağrılmadığı Arjantin seçimlerinin galibi Alberto Fernandez'i "demokrasiye saygı göstermemekle" suçladı.

Arjantin'de 27 Ekim'deki seçimleri yüzde 48'le kazanan ve Bolivya'da polisin sokak olayları çıkarak muhaliflerin safına geçmesi ve ordunun baskısıyla Evo Morales'in istifa ettiği süreci "darbe" olarak niteleyen Fernandez, bölgeden birçok devlet başkanını çağırdığı yemin törenine Anez'i davet etmedi.

Bolivya'da çoğunluğun sağlanamadığı oturumla senatoda geçici devlet başkanlığına getirilen Anez ise ülkesindeki internet haber portalı Pagina Siete'ye verdiği demeçte Arjantin'de devlet başkanlığını seçimle kazanan Fernandez ve yardımcısı Cristina Krichner'i hedef aldı.

Anez, yemin törenine davet edilmemesine ilişkin, "(Alberto Fernandez-Cristina Kirchner) Onlar benim paylaşmadığım bir ideolojiye sahip. Cristina Kirchner, Evo Morales ile aynı görüşte ve demokrasiyi küçümsediklerini bize net bir şekilde gösterdiler. Bu yüzden, demokrasiye saygı göstermeyen, özgürlükleri kısıtlayan insanlarla hiçbir ortak noktam yok. Törene katılsaydım kendimi rahat hissetmezdim." değerlendirmesinde bulundu.

Kasım ayının sonlarında Arjantin'de yayın yapan Infobae haber sitesine verdiği röportajda Anez, iki ülkenin birbirine ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve ilişkilerin siyasi görüşlerin dışında karşılıklı saygıya dayalı bir şekilde gelişmesi gerektiğini söylemişti.

Arjantin'de Devlet Başkanı seçilen Fernandez, Morales'in istifasının ardından, "Bolivya'da sivillerin şiddet eylemleri, polisin ihmalkarlığı ve ordunun tepkisizliğinin bir ürünü olarak darbe yapıldı. Bu, yeni devlet başkanlığı seçimleri çağrısı yapmış Devlet Başkanı Evo Morales'e karşı yapılmış bir darbe suçudur." açıklamasında bulunmuştu.

- Bolivya'daki kriz

Bolivya'da, 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından muhalefet, seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Muhalefetin baskısı ve ordunun da isteğiyle Morales, devlet başkanlığı görevini bırakmış, iltica teklifini kabul ettiği Meksika'ya gitmişti.

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi'nin Başkan Yardımcısı muhalif Jeanine Anez, ülkede geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

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