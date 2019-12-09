Bolivya'nın Geçici Devlet Başkanı Anez'den, Arjantin'in yeni Devlet Başkanı'na "demokrasi" tepkisi

Bolivya'da geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez, yemin törenine çağrılmadığı Arjantin seçimlerinin galibi Alberto Fernandez'i "demokrasiye saygı göstermemekle" suçladı.

Arjantin'de 27 Ekim'deki seçimleri yüzde 48'le kazanan ve Bolivya'da polisin sokak olayları çıkarak muhaliflerin safına geçmesi ve ordunun baskısıyla Evo Morales'in istifa ettiği süreci "darbe" olarak niteleyen Fernandez, bölgeden birçok devlet başkanını çağırdığı yemin törenine Anez'i davet etmedi.

Bolivya'da çoğunluğun sağlanamadığı oturumla senatoda geçici devlet başkanlığına getirilen Anez ise ülkesindeki internet haber portalı Pagina Siete'ye verdiği demeçte Arjantin'de devlet başkanlığını seçimle kazanan Fernandez ve yardımcısı Cristina Krichner'i hedef aldı.

Anez, yemin törenine davet edilmemesine ilişkin, "(Alberto Fernandez-Cristina Kirchner) Onlar benim paylaşmadığım bir ideolojiye sahip. Cristina Kirchner, Evo Morales ile aynı görüşte ve demokrasiyi küçümsediklerini bize net bir şekilde gösterdiler. Bu yüzden, demokrasiye saygı göstermeyen, özgürlükleri kısıtlayan insanlarla hiçbir ortak noktam yok. Törene katılsaydım kendimi rahat hissetmezdim." değerlendirmesinde bulundu.