HABER

Bolivya'nın Lima Grubu'na girişine Morales'den tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2019 19:10 | Son Güncelleme

Bolivya'nın eski Devlet Başkanı Evo Morales: - "Lima Gruba girerek neoliberalizme geri dönmek, sağlığı, basit kamu hizmetlerini ve eğitimi özelleştirmek için geçmişi geri getirmek ve bizi Uluslararası Para Fonunun dayatmalarına bırakmak, darbeci Anez, Camacho ve Mesa'nın yıl sonu hediyesi oldu"

BOGOTA (AA) - Bolivya'da muhaliflerin ve ordunun baskısı ile istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, ülkeyi Venezuela yönetimi karşıtı Lima Grubu'na sokan geçici yönetime tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla geçici devlet başkanlığına getirilen Jeanine Anez ile diğer muhalif figürler Carlos Mesa ve Luis Fernando Camacho'yu hedef alan Morales, "Lima Gruba girerek neoliberalizme geri dönmek, sağlığı, basit kamu hizmetlerini ve eğitimi özelleştirmek için geçmişi geri getirmek ve bizi Uluslararası Para Fonunun dayatmalarına bırakmak darbeci Anez, Camacho ve Mesa'nın yıl sonu hediyesi oldu." ifadelerini kullandı.

Bolivya'da geçici yönetimin Dışişleri Bakanlığı önceki gün ülkenin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu devirmeyi amaçlayan Lima Grubu'na dahil olduğunu duyurmuştu.

Bolivya'nın, son kararlarda imzası bulunmayan Meksika'nın yanı sıra Arjantin, Brezilya, Guatemala, Guayana, Kanada, Kolombiya, Kosta Rika, Honduras, Panama, Paraguay, Santa Lucia, Şili ve Peru'nun oluşturduğu Lima Grubu'na katılımının duyurulduğu yazılı açıklamada, "Bolivya, Venezuela'daki krizin, Venezuelalılarca anayasal, demokratik ve barışçıl bir çözüme ulaştırılmasına çalışacaktır." ifadeleri yer almıştı.

Bolivya'da Jeanine Anez'in yönettiği ve Morales döneminin politikalarında önemli değişikliklere giden geçici hükümet iki hafta önce de ülkenin, ABD ve İsrail vatandaşlarına uyguladığı vizeleri kaldırmıştı.

Morales, İsrail'in 2009'da Gazze'ye yönelik saldırılarından ötürü bu ülke ile diplomatik ilişkileri koparmıştı.

Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"Mesleğini duyan korkuyor! "Bize yaklaşma, sen Azrail misin?"
Antalya’da taşan dere yolu kapattı, vatandaşlar evine dönmekte zorlandıAntalya’da taşan dere yolu kapattı, vatandaşlar evine dönmekte zorlandı
Resulayn'da gıda yardımı devam ediyorResulayn'da gıda yardımı devam ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya Evo Morales Lima Grubu

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Kına gecesinde damadını öldürdü, her şeyi itiraf etti

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Yerli otomobilden ilk ayrıntı

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

Rifat Serdaroğlu öncülüğünde yeni bir parti mi kuruluyor?

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Barış Pınarı Bölgesi’nde kanlı saldırı

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

Son dakika: Bakırköy'de Berhan Tamalan'ı bıçakladığı iddia edilmişti! Yakalama kararı çıkarıldı

Sokak ortasında dehşet! Flaş gelişme

Van'da belediye otobüsü ile kamyon çarpıştı! Yaralılar var

Belediye otobüsü, kamyonla çarpıştı: Yaralılar var

İstanbul Beşiktaş'ta denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizcilik lisesinde şok! Balık ağına sarılı ceset bulundu

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

Denizli'de fırtına ve sağanak hayatı felç etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.