Boliyva'da Hükümet Bakanı Murillo, Morales'e kelepçe gösterdi

Bolivya Hükümet Bakanı Arturo Murillo, elindeki kelepçeleri göstererek, "(Morales)Onu Chonchocoro hapishanesine götürmek için kelepçeler burada. Siyaset yüzünden değil, terörizm yüzünden." dedi.

Bolivya basınında yer alan habere göre, Bakan Murillo, düzenlediği basın toplantısında, ordunun ve muhalefetin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılması için başvuruda bulunulduğunu açıkladı.

Murillo, ay sonunda Şili'de düzenlenecek bir foruma katılması öngörülen Morales için, "Şili ile ilgili çıkan haberin ardından rahatça gezemesin diye Evo Morales hakkında uluslararası yakalama kararı çıkarılması talimatını İnterpol'e verdik." ifadesini kullandı.

Morales'i, Bolivya'da adaletin karşısına çıkmaya çağıran Murillo, "(Morales)Onu, Chonchocoro Hapishanesine götürmek için kelepçeler burada. Siyaset yüzünden değil, terörizm yüzünden." değerlendirmesini yaptı.

- Morales'ten cevap

Eski Devlet Başkanı Morales ise hakkındaki açıklamalara Twitter hesabından cevap verdi.