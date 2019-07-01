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Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:30 | Son Güncelleme

Toros sıra dağlarının kuzeydoğusundaki Bolkar Dağları’nın zirvesinde bulunan Karagöl ve Çinili Göl, yaz aylarında dağda göl manzarası görmek ve kar keyfi yapmak isteyen ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.Niğde, Adana, Mersin illerinin sınırında bulunan Bolkar Dağları’nın 2650 rakımlı tepesinde yer alan Çinili Göl ve Karagöl, kar kalıntıları, birbirinden güzel endemik çiçekler, bulutların arasında kalan dağ manzarası ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunların büyük ilgisini çekiyor.Karagöl’de hafta sonunu çadırda kamp yaparak geçiren doğaseverlerden Taner Canpolat, bölgenin Türkiye’nin tanıtımı için büyük bir güzellik olduğuna dikkat çekerek, "Ters lalesi, Toros Kurbağası, endemik bitkileri ile kaplı bu krater gölü kamp alanı için de mükemmel.

Toros sıra dağlarının kuzeydoğusundaki Bolkar Dağları’nın zirvesinde bulunan Karagöl ve Çinili Göl, yaz aylarında dağda göl manzarası görmek ve kar keyfi yapmak isteyen ziyaretçilerin adeta akınına uğruyor.
Niğde, Adana, Mersin illerinin sınırında bulunan Bolkar Dağları’nın 2650 rakımlı tepesinde yer alan Çinili Göl ve Karagöl, kar kalıntıları, birbirinden güzel endemik çiçekler, bulutların arasında kalan dağ manzarası ile doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunların büyük ilgisini çekiyor.
Karagöl’de hafta sonunu çadırda kamp yaparak geçiren doğaseverlerden Taner Canpolat, bölgenin Türkiye’nin tanıtımı için büyük bir güzellik olduğuna dikkat çekerek, "Ters lalesi, Toros Kurbağası, endemik bitkileri ile kaplı bu krater gölü kamp alanı için de mükemmel. Şehrin gürültü ve stresinden uzak doğa ile iç içeyiz. Değişik yükseltilere ulaşabiliyor, bu mevsimde karla da iç içe olabiliyorsunuz. Türkiye’nin her yerinde buraya gelenler oluyor" dedi.
Doğasever Havva Yalçın da, lüks otel odaları yerine doğada çadırda olmanın kendisi için daha keyif verici olduğunu belirterek, "Adanamızda böyle güzellikte bir yerin olduğunu belki de bilmeyenler var. Herkesi bu güzellikleri görmeye çağırıyorum" dedi.
Bolkar Dağları içerisinde, Karagöl, Çinigöl, Alagöl gibi irili ufaklı bir çok krater ve tektonik göl barındırıyor. Yaklaşık 60 hektar alan büyüklüğünde olan Karagöl’ün en derin yeri 12 metre civarında. Karagöl, dünyada sadece kendi içerisinde yetişen ses çıkarmayan Bern Sözleşmesi ile de koruma altına alınmış olan Toros kurbağalarını (Rana Holtzi) barındırıyor.
Koruma altına alınan Karagöl ve Çiniligöl’e ulaşmak için araçlarla Meydan yaylasında geldikten sonra yaya olarak iki etap halinde yaklaşık 1,5 kilometre tırmanmak gerekiyor.

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor

Bolkar zirvesindeki kar ve göl manzarası ziyaretçilerini mest ediyor
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