Bolkar'daki buzul göllerinin kış güzelliği büyülüyor

YAVUZ GÖRÜR - Niğde, Konya ve Mersin illerine sınırı olan Bolkar Dağları'nın yaklaşık 2 bin 650 metre yüksekliğindeki buzul gölleri Karagöl ve Çinili, kış mevsiminin güzelliğini yansıtıyor.

Niğde'nin Ulukışla ilçesine bağlı Meydan Yaylası mevkisinde bulunan Karagöl ve Çinili göller, yavaş yavaş buz tutmaya başlarken, kış mevsiminin getirdiği eşsiz güzellikleri ile görenleri cezbediyor.

Bolkar Dağları'nda buzul aşınması ile oluşmuş "sirk göller"den olan bu göller, endemik çiçekler ve Toros kurbağası, yeşil bitki örtüsü, yılkı atları, yer sincapları, tavşan, tilki, kurt ve yırtıcı kuşları ile yaban hayatı için de önemli bir zenginliği barındırıyor.

Doğada kamp ve yürüyüş yapmak isteyenler, eşsiz manzara eşliğinde fotoğraf çekmeyi tercih eden amatör ve profesyonel fotoğrafçılar için alternatif seçenekler sunan göller, etrafını çevreleyen yüksek kayalıklar, dağ zirveleri, sisli ve puslu görseliyle ziyaretçilerini derinden etkileyen görüntüler oluşturuyor.

Daha çok yaz mevsiminde serinlemek ve şehrin stresinden uzaklaşarak doğa ile iç içe bir yaşantı isteyen kampçı ve dağcılar tarafından tercih edilen Meydan Yaylası ve buzul göllerinin, kış mevsiminde de ziyaretçisi eksik olmuyor.