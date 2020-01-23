Bollywood'un Sultanı Salman Khan'ın unutulmaz filmleri

Ünlü Hint senarist Salim Khan'ın oğlu olan Salman Khan, 80’li yılların sonuna doğru sinemaya adım atmıştır. Maço tavırları, kendine has tarzı ve dansıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeye başardı. Bollywood denince akla ilk gelen isimlerden olan Salman Khan, şimdiye kadar onlarca yapımda boy gösterdi. Salman Khan filmleri Bollywood’un en yüksek hasılatlı yapımları arasındadır. 80'den fazla filmde rol alan oyuncu Hint Sinemasının en önde gelen aktörlerinden biridir. Komedi ve dram türlerinin Hindistan’daki vazgeçilmez oyuncusu olan Salman Khan, Oyunculuk kariyerine Biwi Ho To Aisi filmi ile başladı fakat başrol oynadığı ilk film Maine Pyar Kiya'dır. Filmlerinin çoğu en çok kazanan yapımlardan olmuştur. Dünya çapında en çok hayranı olan Hint aktörlerden biri olan Salman Khan, Bollywood'da vücut geliştirme akımının öncüsü olmuştur. Salman Khan üzerine titrediği vücuduyla ilgili birçok kere "öyle güzel bir vücut bana Tanrı'nın bir hediyesidir ben sadece ona şekil verdim" şeklinde açıklamalarda bulunmuştur.

2004 yılında, ABD'nin People dergisi tarafından Dünya’nın en iyi görünümlü yedinci adamı ve Hindistan'da en iyi görünümlü adam unvanlarına layık görülmüştür. Uzun yıllar Hint sinemasının içerisinde olan Salman Khan, Shahrukh Khan ve Aamir Khan ile birlikte Hint film sektörüne şekil veren en önemli isimlerden birisidir. Merak edenler için belirtmekte fayda var; Salman Khan ile Aamir Khan arasında herhangi bir akrabalık bağı yoktur. Milyonlarca hayranı olan Salman Khan, filmlerinde asla Seni Seviyorum kelimesini kullanmamıştır. Salman Khan ayrıca Bollywood’un kötü ve maço adamı olarak nam salmıştır. 2015 yapımı Bajrangi Bhaijaan adlı filmde unutulmaz bir performansa imza atan aktör, kariyerinde zirve yapmıştır. Karşınızda en iyi Salman Khan filmleri… Khamoshi: The Musical (1996) IMDb puanı: 7,5 Hint sinemasında görmeye alışık olduğumuz bol müzik ve danslı yapımda Annie ve Raj'ın dillere destan aşkını izliyoruz. Türkçe’ye Sessiz Melodi olarak çevrilen filmde Khan’ın partneri Annie rolünde Manisha Koirala boy gösteriyor. Filmin yönetmen koltuğunda Sanjay Leela Bhansali oturuyor.

Karan Arjun (1995) IMDb puanı: 6,8 Rakesh Roshan’ın yönetmenliğini üstlendiği film, Hindistan’da vizyona girdiği yıl en iyi aksiyon, gerilim ve melodramatik suç filmleri arasında favori olarak gösteriliyordu. Karan Arjun, Salman Khan, Shah Rukh Khan, Kajol, Mamta Kulkarni, Raakhee ve Johnny Lever'in başrollerde oynadığı film; mutlu bir hayat yaşamakta olan Durga’nın eşi ve çocuklarıyla beraber başına gelenleri anlatmaktadır. Andaz Apna Apna (1994) IMDb puanı: 8,2 Salman Khan filmografisinin en yüksek IMDb puanlı filmi olan Andaz Apna Apna, iki yakın dost olan Salman’la Aamir Khan’ı bir araya getirmiştir. Rajkumar Santoshi'nin yönettiği filmde ayrıca Arisma Kapoor, Raveena Tandon, Paresh Rawal ve Shakti Kapoor gibi isimler yer alıyor. Dram soslu romantik komedi filminde, iki serseri arkadaşın başına gelenleri izliyoruz. Kafalarına estiği gibi takılan ve sürekli hayal aleminde yaşayan iki arkadaş, evlenmek için Hindistan’a gelen Raveena isimli ünlü bir zengin kızın namını duyarlar. İki arkadaş bu kızı tavlamak için ellerinden geleni yapacaklardır… Hint sinemasının kült yapımlarından olan Andaz Apna Apna, dilimiza Herkesin Bir Tarzı Vardır olarak çevrilmiştir.

Hum Aapke Hain Koun...! (1994) IMDb puanı: 7,5 Sooraj Barjatya tarafından yazılıp-yönetilen filmin başrollerinde Madhuri Dixit ve Salman Khan ikilisi yer alıyor. Dramatik bir aşk hikayesini konu alan filmde ayrıca Hint sinemasının duayen isimlerinden Anupam Kher de rol almaktadır. Müzikal tadında olan film, Pooja ile Rajesh’in evlilik hazırlıklarıyla başlar. Hazırlıklar esnasında tanışan gelin ve damadın kardeşleri Prem ve Nisha da birbirlerine aşık olur. Pooja’nın zamansız ölümü her şeyi alt üst edecektir. Nisha Prem’i sevmesine rağmen kardeşi Rajesh ile evlenmesi gerekir. Genç kız istemese de durumu kabullenmek zorunda kalır. Düğün hazırlıkları başladığı sırada Rajesh, Nisha’nın Prem’e duygularını yazdığı notu bulur. Rajesh artık gerçekleri öğrenmiştir ve herkesin kaderini değiştirmek onun elindedir… Saajan (1991) IMDb puanı: 7,2 Başrolünde Salman Khan’ın oynadığı filmin oyuncu kadrosunda Madhuri Dixit, Sanjay Dutt, Kader Khan ve Reema Lagoo rol almaktadır. Film, iki çocukluk arkadaşının aynı kıza aşık olmasını konu alır. Lawrence D'Souza tarafından yönetilen filmin adı dilimize Bir Aşk Üçgeni olarak çevrilmiştir. Klişe konusuna rağmen çok sevilen filmin müzikleri halen popülerliğini korumaktadır. Film müziklerini Nadeem – Shravan bestelerken, şarkı sözlerini ise Sameer yazdı. O dönemlerde henüz vücut çalışmaya başlamayan Salman Khan’ı sıska bir genç olarak gördüğünüzde tanımakta zorlanabilirsiniz.

Maine Pyar Kiya (1989) IMDb puanı: 7,3 Salman Khan’ın şimdiki halinden eser olmadığı yıllardan olan Maine Pyar Kiya; Suman ve Prem'in masum aşkını konu alıyor. Sooraj R. Barjatya’nın yönetmenliğini üstlendiği filmde Salman Khan’a, Alok Nath, Bhagyashree ve Reema Lagoo gibi isimler eşlik etmektedir. Bir iş için Dubai’ye gidecek olan Karan, köyde yaşadığı kızını çocukluk arkadaşı Kishen’e emanet etmek istemektedir. Son derece zengin olan Karan, küçük kız Suman’a bakmayı kabul edecektir. Evin geçn oğlu Prem ise Suman’a aşık olacaktır. Bu durumu anne kabullense de baba karşı çıkacaktır. Hum Dil De Chuke Sanam (1999) IMDb puanı: 7,5 Sanjay Leela Bhansali'nin yönettiği filmde Salman Khan’la birlikte Aishwarya Rai ve Ajay Devgn rol aldı. Maitreyi Devi’nin Bengalce yazdığı romandan filme uyarlanan Hum Dil De Chuke Sanam, Salman Khan’ın en iyi filmleri arasında en çok beğenilenler arasındadır. 45’inci Filmfare Awards’da 16 dalda aday gösterilen film, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Erkek Oyuncu ve En İyi Kadın oyuncu dahil olmak üzere 7 ödüle layık görüldü. İtalya’da yaşayan Hint kökenli bir şarkıcının köklerini daha iyi öğrenmek için Hindistan’a dönmesi ve orada Nandini Vanraj Darbar’a aşık olmasıyla başına gelenleri konu alıyor.

Kuch Kuch Hota Hai (1998) IMDb puanı: 7,6 Dilimize Bir Şeyler Oluyor adıyla çevrilen Kuch Kuch Hota Hai, Bollywood’un sevilen dramalarından biridir. Hintli yapımcı Karan Johar yönetmenliğinde filme çekilen Bir Şeyler Oluyor’un oyuncu kadrosunda Shahrukh Khan “Rahul”, Kajon “Anjati”, Rani Mukerji “Tina”, Salman Khan “Aman” ve Sana Saeed “Anjali” karakterine hayat vermektedir. Yakın arkadaş olsalar da Anjali, Rahul’a içten içe aşıktır. Rahul, Tina adında bir kızla tanışarak kısa sürede onunla evlenecektir. Tina doğurduktan kısa süre sonra hayatını kaybedecektir. Pyaar Kiya To Darna Kya (1998) IMDb puanı: 6,7 Tam bir “Khan” ailesi filmi olan Pyaar Kiya To Darna Kya, Sohail Khan tarafından yazılıp-yönetildi ve filmin başrollerini yönetmenin erkek kardeşleri Salman Khan ve Arbaaz Khan paylaşmaktadır. Filmde ayrıca Kajol, Dharmendra ve Anjala Zaveri de rol almaktadır. Romantik komedi türündeki filmde; Muskaan abisi Vishal’le birlikte çiftlikte yaşarlar. Muskaan, Mumbai üniversitesine gitmek için abisinden izin almaya çalışır. Bu izni ondan alabilmek için bir planı vardır… Mujhse Shaadi Karogi (2004) IMDb puanı: 6,7 Senaryosunu Anees Bazmee ile Rumi Jaffery’nin yazdığı, yönetmenliğini David Dhawan’ın üstlendiği Mujhse Shaadi Karogi, ülkemizde Benimle Evlenir Misin? adıyla yayına çıktı. Müzikal komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Salman Khan, Priyanka Chopra, Amrish Puri, Akshay Kumar ve Rajpal Yadav rol almaktadır. İyi huylu ama şansız bir adam olan Sameer’i nişanlısı terk etmiştir. Bir gün Rani’yi görür ve ona aşık olur. Rani’nin babasıyla tanışan Sameer çok da iyi bir başlangıç yapmaz. Aynı eve çıkan Rani ve Sameer hiç anlaşamayıp, sürekli kavga etseler bile aslında birbirlerine çok aşıktırlar.

Baghban (2003) IMDb puanı: 7,4 1970'lerin efsane çifti Amithabh Bachchan ve Hema Malini'nin Salman Khan, Aman Verma ve Samir Sonu ile başrollerini paylaştığı dramatik aile filmi Baghban, Raj Malhotra ile Pooja çiftinin biri evlatlık olmak üzere 5 oğlunun hikayesini konu alıyor. Ajay, Sanjay, Rohit, Karan ve evlat edindikleri Alok, anne ve babaları yaşlandığında onlara nasıl davranacak? Tere Naam (2003) IMDb puanı: 7,1 Salman Khan’ın zor durumda olan insanlara el açan ünlü bir kabadayı olan Radha’yı canlandırdığı Tere Naam filminin yönetmen koltuğunda Hint filmlerinin başarılı ismi Satish Kaushik yer almaktadır. Salman Khan’ın başrolünü üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Ravi Kishan, Bhumika Chawla, Sachin Khedekar ve Sarfaraz Khan rol almaktadır. No Entry (2005) IMDb puanı: 6,6 2005 yapımı No Entry filmi, birbirinden bağımsız iki farklı çiftin komik ve macera dolu evliliklerini konu etmektedir. Başarı filmin yönetmen koltuğundan Anees Bazmee yer alırken filmin başrollerini Salman Khan, Anil Kappor, Bipasha Basu ve Lara Dutta paylaşmaktadır. Kıskançlıktan delirmek üzere olan Kaajan’a rağmen, kocası Kishen karısına son derece aşık ve sadık bir adamdır. Prem ve Pooja ise evli başka bir çifttir. Prem ise son derece haylaz ve çapkın bir adamdır. Pooja ise Kaajan’ın aksine kocası Prem’e son derece güvenen ve arkasında olan bir kadındır.