Bologna 0-2 Juventus (Maç Sonucu)

Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Bologna'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 65 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.
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