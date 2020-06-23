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Bologna 0-2 Juventus (Maç Sonucu)

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 23.06.2020 00:53 | Son Güncelleme

Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Bologna'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 65 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.

Bologna 0-2 Juventus (Maç Sonucu)

Serie A'nın 27. haftasında Juventus, Bologna'yı deplasmanda 2-0 mağlup ederek 65 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü.


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