Bolsonaro: Amazonlar'a 'dünyanın akciğeri' demenin anlamı yok

New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulunda konuşan Bolsonaro, Amazonlar'daki orman yangınları karşısında gösterilen tepkileri hedef aldı, ayrıca kendinden önceki yönetimi, gazetecileri, sivil toplum örgütlerini, Venezuela'yı ve Küba'yı eleştirdi.

Amazon bölgesinde çıkan yangınların kuraklıktan kaynaklandığını ve yayılmasında mevsimsel rüzgarların etkili olduğunu savunan Bolsonaro, ayrıca Amazon yerlilerinin günlük yaşam etkinliklerinin de bazı yangınlarda rolü olduğunu ileri sürdü.

Bolsonaro, hükümetin Amazon Ormanları'na kesinlikle zarar vermediğini ve çevrenin korunması konusunda hassas olduğunu ifade etti.

Yangınlar konusundaki yayınları nedeniyle uluslararası basını eleştiren Bolsonaro, "Basın bizim vatansever duygularımıza saldırıyor. Amazonlar'ın insanlığın mirası olduğunu söylemek, bizim ormanlarımızın 'dünyanın akciğeri' olduğunu söylemek saçmadır. Bunun bir anlamı yok. Bu yalanlara ve hilelere inanmak bizim egemenliğimizin sorgulanmasıdır." diye konuştu.

Amazon yerlilerinin haklarını savunan sivil toplum kuruluşlarının "onların mağara adamı olarak kalmasını istediğini" savunan Bolsonaro, yerlilere daha fazla toprak tahsis edilmeyeceğini, yerlilerin de kendisi ile aynı fikirde olduğunu ileri sürdü.