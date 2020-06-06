Bolsonaro: Brezilya DSÖ’den çekilebilir

ABD'nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile ilişkilerini kestiğini açıklamasının ardından Brezilya da aynı adımı atmaya hazırlandığının sinyalini verdi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro cuma akşamı CNN Brezilya'ya verdiği demeçte, DSÖ’yü "ideolojik açıdan ön yargılı" olmakla suçlayarak, ülkesinin organizasyondan çekilebileceğini açıkladı.

Bolsonaro "ABD, DSÖ'den çekildi. Ya DSÖ ideolojik ön yargıları olmadan çalışır ya da biz de bu organizasyondan çekiliriz" diye konuştu. Brezilya Devlet Başkanı "Ülkemizdeki sağlık konularıyla ilgili olarak dışarıdan tavsiye verecek birilerine ihtiyacımız yok" dedi.

ABD ve Brezilya’nın DSÖ ile ilişkileri

ABD Başkanı Donald Trump, mayıs ayı sonunda ABD'nin DSÖ ile ilişkileri sonlandırma kararı aldığını açıklamıştı.

Merkezi Cenevre’de olan DSÖ, Birleşmiş Milletler’in (BM) sağlık alanındaki başlıca organizasyonu. DSÖ’nün verilerine göre ABD, organizasyona en büyük maddi katkıyı sağlayan ülke konumundaydı. ABD'nin 2020 ve 2021'de her bir yıl için DSÖ'ye 116 milyon dolar aktarması planlanıyordu.