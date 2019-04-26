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'Eşcinsel cenneti olmasına izin vermeyeceğim'

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İLGİNÇ HABERLER  | 26.04.2019 10:45 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ülkesinin bir "eşcinsel turizmi cenneti olmasına izin vermeyeceğini" söyledi.

'Eşcinsel cenneti olmasına izin vermeyeceğim'

Başkent Brasilia'da bir grup gazeteciyle kahvaltılı sohbet toplantısı düzenleyen Bolsonaro "Buraya bir kadın ya erkekle seks yapmaya gelmek istiyorsanız, başka kapıya. Burası eşcinsellerin ülkesi, bir eşcinsel turizmi ülkesi olamaz. Bizim ailelerimiz var" dedi.

Aşırı sağcı lider daha önce de eşcinselleri hedef alan açıklamalarıyla tepki çekmişti.

Brezilya'daki LGBT toplumu Bolsonaro'nun bu açıklamasına da tepki gösterdi.

'ULUSAL YÜZ KARASI'

Rio de Janeiro belediye meclisi üyesi David Miranda, Bolsonaro için "Bir devlet başkanı değil, ulusal yüz karası" dedi.

Miranda, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Aklınıza gelebilecek her yolla ülkemizin imajını lekeliyor" diye konuştu.

1 Ocak'ta göreve başlayan ve bazı çevreler tarafından "Brezilya'nın Trump'ı" olarak nitelenen Bolsonaro, ırkçı, kadın ve eşcinsel düşmanı açıklamalarıyla kutuplaştırıcı bir lider olarak görülüyor.

Bolsonaro daha önce "Oğlum eşcinsel olacağına ölsün daha iyi" demişti.

Bu ay başında, New York Doğal Tarih Müzesi, Bolsonaro'nun "Yılın kişisi" ödülünü alacağı" bir töreni tepkiler üzerine iptal etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bolsonaro brezilya turizm
 

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