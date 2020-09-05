Bolsonaro: Çevre örgütleri kanser hücresi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, çevre örgütlerini, "kökünü kazımak istediği kanser hücreleri" olarak nitelendirdi. Aşırı sağcı Bolsonaro, haftalık Facebook yayınında yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz ki, sivil toplum örgütlerinin bana ne yapacağımı söyleyemez. Bu insanlara karşı tavrım sert ama çoğu sivil toplum kuruluşunun meydana getirdiği kanseri yok etmeyi başaramıyorum" ifadelerini kullandı. Şahsını, Amazon Ormanlarını ateşe vermekle suçlayan kişi ve örgütler hakkında "piçler" tabirini kullanan Devlet Başkanı Bolsonaro'nun, özellikle hakkında geçtiğimiz hafta bir çevre örgütü tarafından başlatılan, "Defundbolsonaro.org" (Bolsonaro’nun elinden paraları alın) kampanyası nedeniyle çok öfkeli olduğu belirtiliyor.

"Bolsonaro Amazon Ormanlarını yakıyor. Bir kez daha. Sen hangi taraftasın?" başlığı altında hayata geçirilen kampanya, potansiyel girişimcilerden, Brezilya'daki angajmanlarını Amazon Yağmur Organlarının korunması şartına bağlamalarını istiyor. Geçtiğimiz haziran ayında, toplam ekonomik hacmi 3,38 trilyon euro civarında olan çok sayıda uluslararası yatırım fonu, Brezilya hükümetine çağrıda bulunarak, çevre politikasında farklı bir yön izleme talebinde bulunmuştu.