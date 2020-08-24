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Bolsonaro'dan soru soran gazeteciye şok tepki: Yüzüne yumruk atmak istiyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2020 22:15 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, eşinin hesabına gönderilen parayla ilgili soru soran muhabire yumruk atmak istediğini belirterek, tepki gösterdi.

Bolsonaro'dan soru soran gazeteciye şok tepki: Yüzüne yumruk atmak istiyorum

Fox News'in haberine göre, Bolsonaro, düzenlediği basın toplantısında eşi Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına gönderilen para hakkında soru soran muhabire, ‘’Yüzüne yumruk atmak istiyorum, tamam mı?’’ diyerek cevap verdi.

EŞİNİN BANKA HESABINA PARA GÖNDERİLDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Yerel basında çıkan haberlere göre, Jair Bolsonaro'nun oğlunun eski yardımcısı Fabricio Queiroz'nun 2011 ve 2018 yılları arasında Michelle Bolsonaro'nun banka hesabına yaklaşık 9 bin 800 dolar gönderdiği iddia ediliyor.

Queiroz'un Rio de Janeiro'nun yeraltı dünyasıyla bağlantılı olduğu iddia ediliyor. (AA)

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