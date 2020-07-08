HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Koronaya yakalanan Bolsonaro: Yağmura yakalanmak gibi

Koronaya yakalanan Bolsonaro: Yağmura yakalanmak gibi

08.07.2020 11:47 | Son Güncelleme

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19'a yakalanmayı "yağmura yakalanmaya" benzetti ve "Bir gün hepimiz ıslanacağız" dedi.

Koronaya yakalanan Bolsonaro: Yağmura yakalanmak gibi

Koronavirüs testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Covid-19'a yakalanmayı "yağmura yakalanmaya" benzetti ve "Bir gün hepimiz ıslanacağız" dedi.

Daha önce koronavirüs için "basit bir grip" diyen, karantina önlemlerine karşı yapılan protesto yürüyüşlerine katılan, mahkeme kararıyla maske takmaya zorlanan Bolsonaro'nun Pazartesi günü dördüncü kez yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

Brezilya, ABD'nin ardından dünyadan en fazla koronavirüs vakasının görüldüğü ikinci ülke. Brezilya'da salgında ölenlerin sayısı 66 bin'i geçti.

Salgını önemsiz gibi göstermekle suçlanan Bolsonaro, bilim insanlarının uyarılarına rağmen ekonominin bir an önce normal işleyişine geri döndürülmesi çağrısı yapıyor ve sık sık destekçileriyle mitingler düzenliyordu.

ATEŞ 38 DERECE

Ateşi 38 dereceye çıktığı belirtilen Bolsonaro dün testinin pozitif çıktığını öğrendikten sonra kameraların karşısına çıktı ve şunları söyledi:

"İyiyim. Normalim. Hatta dışarı çıkıp yürümek istiyorum ama doktorlar tavsiye etmediği için bunu yapamıyorum. Dinamik biri olduğumu düşününce sanki hastalığı daha önce de geçirmiş gibiyim. Ben devlet başkanıyım ve cephe hattındayım. Halkın arasında olmalıyım."

Bolsonaro daha sonra iyi olduğunu göstermek için birkaç adım geri çekildi ve maskesini çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump'a hayranlığıyla bilinen aşırı sağcı siyasetçi, Trump gibi, koronavirüse iyi geldiğine ilişkin bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen sıtma ilacı hidroksiklorokin'in kullanımına onay vermişti.

Bolsonaro dün Trump gibi hidroksiklorokin aldığını da açıkladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı A kan grubunda olanlar dikkat! Flaş koronavirüs uyarısı
'Taşıyıcıların yüzde 80'inde hiç belirti yok''Taşıyıcıların yüzde 80'inde hiç belirti yok'
Düğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemlerDüğün salonları açılıyor! İşte alınacak önlemler

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Ayasofya'yla ilgili çarpıcı kulis bilgisi!

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Trump'ın yeğeninden skandal iddia! Para karşılığında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor Barış'tan Sercan'a olay itiraf: Nisa olayında...

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

Survivor'da şok veda! İddialı isim elendi

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

15 yaşındaki çocuk 71 yaşındaki adamın ölümüne sebep oldu

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

Bakan Koca'dan videolu koronavirüs paylaşımı: Risk altındasınız

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı

İngiliz Kraliyet ailesine ait mücevherlerin değeri açıklandı

Yeni tedbirler nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü!

Yeni tedbirler nedeniyle sokaklar savaş alanına döndü!

NASA uzaydan görüntüledi: 7 yılda 12 kat büyüdü

NASA uzaydan görüntüledi: 7 yılda 12 kat büyüdü

'Taşıyıcıların yüzde 80'inde hiç belirti yok'

'Taşıyıcıların yüzde 80'inde hiç belirti yok'

Astım-Korona ilişkisi: Ölüm riski artıyor mu?

Astım-Korona ilişkisi: Ölüm riski artıyor mu?

'Beyin yiyen Amip, Türkiye'de de var'

'Beyin yiyen Amip, Türkiye'de de var'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.