Bolsonaro Macron’un özür dilemesini istiyor

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, şahsına hakaret ettiğini savunduğu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un özür dilemesi halinde, G7 ülkelerinin Amazon bölgesindeki orman yangınlarının söndürme çalışmalarına destek amacı ile teklif ettikleri yardım hakkında görüşebileceklerini belirtti. Ülkesinin başkenti Brasilia'da gazetecilere açıklamalarda bulunan Bolsonaro, Macron'un şahsı ile ilgili "Yalancı" suçlamasında bulunduğunu ve Brezilya'nın Amazon bölgesi üzerindeki egemenliğini tartışmaya açtığını öne sürdü. Bolsonaro, "Fransa'dan herhangi bir şey kabul edilmeden ve karşılıklı görüşmelerden önce bu sözlerin geri alınması" gerektiğini dile getirdi.

Bolsonaro'nun kabine şefi Onyx Lorenzoni de Fransa Cumhurbaşkanı'nı ağır bille eleştirerek, "Macron daha, dünya kültür mirası olan bir kilisedeki (Notre Dame Katedrali) öngörülebilir yangını engelleyemiyor ve bize kendi ülkemizle ilgili ders vermeye kalkıyor" dedi. Lorenzoni ayrıca, "Brezilya demokratik ve özgür bir ülke. Hiçbir zaman da sömürgeci ve emperyalist tavırları olmadı. Bu belki Fransız Macron'un bir hedefidir" ifadesini kullandı.