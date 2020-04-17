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Bolsonaro Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.04.2020 13:17 | Son Güncelleme

Koronavirüsü “küçük bir grip” diyerek hafife alan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, korona önlemlerinin sıkılaştırılmasını isteyen Sağlık Bakanı Mandetta’yı görevden aldı.

Bolsonaro Sağlık Bakanı'nı görevden aldı

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, görüş ayrılığı yaşadığı Sağlık Bakanı Luiz Henrique Mandetta'yı görevden aldı. Sağlık Bakanı Mandetta, Twitter hesabından "Az önce, Devlet Başkanı Bolsonaro tarafından görevden alındığım bilgisi geldi. Bana salgınla mücadele sürecinde, sağlık sistemimizin karşı karşıya olduğu bu büyük zorlukta planlama fırsatı verildiği için teşekkür ederim" şeklinde paylaşımda bulundu.

Mandetta'nın görevine son verilmesi üzerine Brezilya'nın çeşitli kentlerinde protestolar düzenlendi. Brezilyalılar pencerelere çıkıp tencere ve tavalara vurarak "Bolsonaro git” diyerek Devlet Başkanı'na Mandetta'yı görevden aldığı için tepki gösterdi.

Bolsonaro salgını hafife aldı

Koronavirüsün yol açtığı COVID-19 hastalığını "küçük bir grip” diyerek hafife alan, insanların toplu halde buluşmalarında sakınca görmeyen ve normal yaşamın sürmesini isteyen Bolsonaro, Mandetta ile koronavirüs önlemleri konusunda görüş ayrılığı yaşıyordu.

Sağlık Bakanlığı görevini 2019'dan beri sürdüren Mandetta, Dünya Sağlık Örgütü'nün tavsiyeleri doğrultusunda ülkede kısıtlamalara gidilmesi ve sosyal mesafe kuralının uygulamasını savunuyordu.

Bolsonaro ile Mandetta arasındaki görüş ayrılığı son dönemde kamuoyuna da açık bir şekilde yansıtılıyordu. Ülkenin en popüler televizyon programlarından biri olan "Fantástico”ya katılan Mandetta, "halkın Devlet Başkanı’nı mı yoksa Sağlık Bakanı’nı mı dinleyeceğini bilemediğini" ifade etmişti.

Bolsonaro'ya destek azalıyordu

Bolsonaro ise Madetta'yı görevden alırken krizi iyi yönetmemekle suçladı. Ancak Mandetta'nın halk arasında desteğini artırdığı belirtiliyor.

Datafolha adlı düşünce kuruluşunun yaptığı ankette ekonomiye öncelik veren Bolsonaro'nun tutumunu doğru bulanların oranı yüzde 33'de kalırken Mandetta ise yüzde 76 oranında destek aldı.

Mandetta'nın yerine yeni Sağlık Bakanı olarak Nelson Teich atandı. Sağlık Bakanı olarak görevine başlayan Teich, yaptığı açıklamada alınan önlemlerin gevşetilmesi yönünde ani bir karar alınmayacağını açıkladı.

Bolsonaro ise yaklaşık 210 milyon nüfusa sahip Brezilya'da bir an önce kısıtlamaların kaldırılmasını ve normal yaşama dönülmesini istiyor.

AFP,AP/DK,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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