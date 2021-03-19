Bolsonaro: Sanki ölümler sadece koronavirüsten oluyor!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Kovid-19) salgınında en fazla can kayıplarının yaşandığı ülkelerin başında gelen Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun salgınla ilgili yaptığı tepki çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Ülkede, 2021’in ilk gününden 18 Mart’a kadar 92 bin 53 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Günde ortalama 2 bin kişinin koronavirüse yenil düştüğü ülkede, aktif vaka sayısı 1 milyon 160 bini, salgının başından bu yana toplam can kaybı ise 287 bini geçti. Bolsonaro, ülkede kendisine karşı bir ‘savaş’ başlatıldığını ifade ederek, "Burada başkana karşı bir savaş başlatıldı. Sanki ölümler sadece koronavirüs yüzünden oluyor" dedi.

"BANA KORONAVİRÜSLE MÜCADELENİN İŞE YARADIĞI BİR ÜLKE GÖSTERİN"

Bolsonaro, ülke çapında hastanelerin doluluk oranının yüzde 90’a çıktığını ifade ederek, bu doluluk oranının ne kadarının koronavirüsten olduğunu saptamaya çalıştıklarını belirtti. "Elbette her ölüme üzülüyoruz" diyen Bolsonaro, "Neden karantina diye bir şey var? Çözüm istiyoruz. Nüfusun işsizlikten muzdarip olduğunu görüyorsunuz. Bana koronavirüsle mücadelenin işe yaradığı bir ülke gösterin" dedi.