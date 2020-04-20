HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bolsonaro sokağa çıktı, 'askeri müdahale' istedi!

Bolsonaro sokağa çıktı, 'askeri müdahale' istedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 20.04.2020 11:54 | Son Güncelleme

Brezilya'da eyalet valilerinin koronavirüs salgını için aldığı sokağa çıkma yasaklarına karşı gösteri düzenleyen bir grup Genelkurmay önünde toplandı. Kongre ve Anayasa Mahkemesi'nin kapatılması için toplanan gruba Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katıldı

Bolsonaro sokağa çıktı, 'askeri müdahale' istedi!

Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da, yaklaşık 600 kişi koronavirüs önlemlerine karşı sokağa çıktı.

Genelkurmay önünde toplanan göstericilere Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katıldı.

Birçok göstericinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görülen gösteride, "Bolsonaro ile askeri müdahale" pankartı açılırken, ordunun duruma müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

Salgının hızını yavaşlatmak için eyalet valileri tarafından sokağa çıkma yasağı kararlarının alındığı ülkede, göstericiler Anayasa Mahkemesi ve Kongre'nin kapatılmasını istedi.

Gösteride bir konuşma yapan Bolsonaro, "Buradayım çünkü size inanıyorum. Siz buradasınız çünkü Brezilya'ya inanıyorsunuz. Hiçbir şeyi müzakere etmek istemiyoruz. İstediğimiz hemen harekete geçilmesi" ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmada 'askeri müdahale' talebine değinmeyen Bolsonaro, "Ülkeniz için savaşmalısınız. Demokrasiyi garanti etmek için ve en değerlimiz, özgürlüğümüz için neyin yapılması gerektiği konusunda başkanınıza güvenin" ifadelerini kullandı.

Latin Amerika'da en fazla vakanın olduğu Brezilya'da 38 bin 654 vaka görülürken, toplam can kaybı ise 2 bin 462'ye ulaşmış durumda.

Ülkede salgının en çok görüldüğü Rio de Janeiro ve Sao Paulo eyaletlerinde 18 Mart'ta acil durum ilan edilmişti. Bolsonaro, bazı medya kuruluşlarını "korku yaymakla" suçlamış, bundan sonra yaptığı tüm açıklamalarda salgını hafife almıştı.

Bolsonaro, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek için halkın plajlara gitmesine getirilen yasağı "diktatörce" şeklinde nitelendirerek, "İnsanların plaja gitmesini yasaklamak mı? Aman Tanrım. Plajlar açık alanlar, oralara gitmekte sorun yok. Bu bir tür diktatörlük" ifadelerini kullanmıştı.

Maske ve eldiven kullanmayan, beraberindeki ekiple sosyal mesafeye dikkat etmeyen Bolsonaro, pastaneye gitmiş, buradan çıkışta ise insanlarla fotoğraf çektirdiği için tepki çekmişti. Geçtiğimiz günlerde ise Sağlık Bakanı Henrique Mandetta'yı görevden aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar Akılalmaz olay! Tüm kuralları hiçe saydılar
Karadelik etrafında ilginç hareketler!Karadelik etrafında ilginç hareketler!
Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?Market alışverişlerinizi nasıl daha güvenli yapabilirsiniz?
Anahtar Kelimeler:
brezilya Jair Messias Bolsonaro protesto askeri müdahale

En Çok Okunan Haberler

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Balıkesir'de jandarma ekiplerine hain saldırı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Endişelendiren haber! Türkiye, Çin'i geride bıraktı

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Yumruk yumruğa kavga! Diskalifiye mi olacak?

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

Özel mesajları ifşa oldu! 'Atsana biraz daha...'

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında İstiklal Marşı'nı okuyacak

İlginizi Çekebilir

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

Doktorlardan hastalara gülen fotoğraflı destek

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

DSÖ: Türkiye dahil 5 ülkeye dikkat!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Şimdi de çekirge istilası! 1 milyon kişi açlık tehlikesiyle karşı karşıya

Diğer Haberler
Karadelik etrafında ilginç hareketler!

Karadelik etrafında ilginç hareketler!

Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

Trump cebinden kulak çubuklarını çıkarıp dalga geçti!

DSÖ’den önlemlerin gevşetilmesi için altı şart

DSÖ’den önlemlerin gevşetilmesi için altı şart

ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

ABD’de doğan çift başlı keçi yavrusu şaşırttı!

Karantinalar ve sokağa çıkma yasakları ne zaman esnetilecek?

Karantinalar ve sokağa çıkma yasakları ne zaman esnetilecek?

Salgında çok önemli '2. dalga' açıklaması

Salgında çok önemli '2. dalga' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.