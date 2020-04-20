Bolsonaro sokağa çıktı, 'askeri müdahale' istedi!

Latin Amerika'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Brezilya'da, yaklaşık 600 kişi koronavirüs önlemlerine karşı sokağa çıktı.

Genelkurmay önünde toplanan göstericilere Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro da katıldı.

Birçok göstericinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görülen gösteride, "Bolsonaro ile askeri müdahale" pankartı açılırken, ordunun duruma müdahale etmesi çağrısı yapıldı.

Salgının hızını yavaşlatmak için eyalet valileri tarafından sokağa çıkma yasağı kararlarının alındığı ülkede, göstericiler Anayasa Mahkemesi ve Kongre'nin kapatılmasını istedi.

Gösteride bir konuşma yapan Bolsonaro, "Buradayım çünkü size inanıyorum. Siz buradasınız çünkü Brezilya'ya inanıyorsunuz. Hiçbir şeyi müzakere etmek istemiyoruz. İstediğimiz hemen harekete geçilmesi" ifadelerini kullandı.

Yaptığı konuşmada 'askeri müdahale' talebine değinmeyen Bolsonaro, "Ülkeniz için savaşmalısınız. Demokrasiyi garanti etmek için ve en değerlimiz, özgürlüğümüz için neyin yapılması gerektiği konusunda başkanınıza güvenin" ifadelerini kullandı.