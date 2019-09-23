'Bolsonaro-Trump-Sisi-Erdoğan Dörtlüsüne Tepki Gösterin'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bir araya gelen uluslararası camiaya otoriter popülist liderlerin istismarcı politikalarını reddetmesi ve dünya genelinde insan haklarına daha fazla saygı gösterilmesini teşvik etmesi çağrısında bulundu.

HRW’den yapılan yazılı açıklamada, “24 Eylül Salı günü Genel Kurul’un açılış konuşmalarının yurt içinde ve dışında insan haklarına karşı agresif saldırılara öncülük eden dört lider tarafından yapılacağına” dikkati çekilerek, bu dört lider Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak sıralandı.

Açıklamada, “Hakları ihlal eden Bolsonaro, Trump, Sisi ve Erdoğan dörtlüsüne tepki ortaya koyun” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Sisi’nin Mısır’da altı yıldır ifade özgürlüğünü ve diğer temel hakları yok saydığı, Erdoğan hükümetinin 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Türkiye’de olağanüstü hal yönetimini normalleştirdiği, Brezilya lideri Bolsonaro’nun Amazon yağmur ormanlarını yok eden suçlulara yeşil ışık yaktığı, Trump yönetimininse Amerika içinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlarla diğer aşırıcı grupları ve dışarda da istismarcı liderleri cesaretlendirerek insan haklarını hor gördüğü belirtildi.