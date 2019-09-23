'Bolsonaro-Trump-Sisi-Erdoğan Dörtlüsüne Tepki Gösterin'

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bir araya gelen uluslararası camiaya otoriter popülist liderlerin istismarcı politikalarını reddetmesi ve dünya genelinde insan haklarına daha fazla saygı gösterilmesini teşvik etmesi çağrısında bulundu.
HRW’den yapılan yazılı açıklamada, “24 Eylül Salı günü Genel Kurul’un açılış konuşmalarının yurt içinde ve dışında insan haklarına karşı agresif saldırılara öncülük eden dört lider tarafından yapılacağına” dikkati çekilerek, bu dört lider Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak sıralandı.
Açıklamada, “Hakları ihlal eden Bolsonaro, Trump, Sisi ve Erdoğan dörtlüsüne tepki ortaya koyun” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Sisi’nin Mısır’da altı yıldır ifade özgürlüğünü ve diğer temel hakları yok saydığı, Erdoğan hükümetinin 2016 yılındaki darbe girişiminden bu yana Türkiye’de olağanüstü hal yönetimini normalleştirdiği, Brezilya lideri Bolsonaro’nun Amazon yağmur ormanlarını yok eden suçlulara yeşil ışık yaktığı, Trump yönetimininse Amerika içinde beyaz ırkın üstünlüğünü savunanlarla diğer aşırıcı grupları ve dışarda da istismarcı liderleri cesaretlendirerek insan haklarını hor gördüğü belirtildi.
HRW’nin açıklamasında, Türkiye’de 40 binden fazla kişinin terör suçlamasıyla tutuklanması, görevlerinden ihraç edilen 130 binden fazla kamu çalışanının çok azının geri dönmelerine izin verilmiş olması ve seçimle göreve gelen HDP belediye başkanlarının yerine kayyum atanması da açıklamada değinilen noktalar arasında yer aldı.
BM Genel Kurulu’nda otoriter rejim liderlerine karşı net bir tepki gösterilmesi için çağrıda bulunan HRW Genel Direktörü Kenneth Roth, “Yükselen otoriter rejimler, insan hakları savunucularının her gün karşılaştığı en ağır zorluklardan biri. Dünya liderlerinin, bu yıl BM Genel Kurulu’nun açılışını yapacak olan hak karşıtlarından oluşan grubu geri püskürtmeleri çok önemli” dedi.
Roth ayrıca, açılışta öncelikli olarak söz alan ve insan hakları karnesi parlak olmayan liderlerin Genel Kurul konuşmalarının tonunu ve konularını belirlemelerinin önüne geçebilmek adına, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yanısıra, daha prensipli ve insan hakları yanlısı liderlerin de temel hak ve özgürlükler konusundaki görüşlerini Kurul sırasında daha yüksek sesle dile getirmeleri gerektiğini savundu.
HRW’nin açıklamasında Brezilya, ABD, Türkiye ve Mısır’ın yanısıra, Çin, İran, Rusya, Suudi Arabistan ve Venezuela da insan haklarının ciddi oranda ihlal edildiği ülkeler olarak sıralandı.
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