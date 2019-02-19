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Bolsonaro yolsuzluk iddiaları nedeniyle danışmanını görevden aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, partisinin genel sekreterliğini yürüttüğü dönemde sahte adaylar üzerinden seçim yardımı topladığı iddia edilen danışmanı Gustavo Bebianno'nun görevine son verdi

RIO DE JANEIRO (AA) - Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, hakkında yolsuzluk iddiaları ortaya atılan danışmanı Gustavo Bebianno'nun görevine son verdi.

Hükümet Sözcüsü Otavio Rego Barros, Devlet Başkanı'nın Kongre ile ilişkilerini yürütmekten sorumlu danışmanı Bebianno'nun, Bolsonaro'nun talimatıyla görevden alındığını açıkladı.

Barros, Bebianno'nun neden görevden alındığına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Devlet Başkanlığı Danışmanı Bebianno, önceki gün hakkındaki iddialar nedeniyle açıklamaya yapacağını ancak görevi hakkındaki kararın kesinleşmesini beklediğini ifade etmişti.

"Folha De S. Paulo" gazetesi, geçen haftaki haberinde, Bebianno'nun iktidardaki Sosyal Liberal Partinin (LDP) genel sekreterliğini yaptığı dönemde sahte adaylar üzerinden seçim yardımı topladığı iddialarına yer vermişti.

Skandal, seçim kampanyasında yolsuzlukla mücadele vaadiyle ön plana çıkan Bolsonaro'yu zor durumda bırakmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
brezilya Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro Gustavo Bebianno Yolsuzluk

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