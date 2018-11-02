Bolsonaro'nun Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun, göreve geldikten sonra ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığını açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.

Netanyahu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Bolsonaro'yu Brezilya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından dolayı tebrik ederek, bunu "doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım" olarak niteledi.

Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." ifadelerini kullanmıştı.

Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından 28 Ekim'de ikinci tur düzenlenmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi olmuştu.