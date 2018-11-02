Bolsonaro'nun Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma planı

KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'nun, göreve geldikten sonra ülkesinin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımayı planladığını açıklamasına ilişkin değerlendirme yaptı.
Netanyahu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Bolsonaro'yu Brezilya'nın İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma planından dolayı tebrik ederek, bunu "doğru, heyecan verici ve tarihi bir adım" olarak niteledi.
Bolsonaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklama, "Daha önce kampanyamızda belirttiğimiz gibi, Brezilya Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e transfer etmeyi planlıyoruz. İsrail egemen bir devlettir ve buna saygı duyarız." ifadelerini kullanmıştı.
Brezilya'da 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından 28 Ekim'de ikinci tur düzenlenmiş, resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi olmuştu.
Başbakan Netanyahu, pazartesi akşamı Bolsonaro'yu arayarak seçimi kazanmasından dolayı tebrik etmişti.
Öte yandan İsrail basını, Netanyahu'nun Bolsonaro'nun 1 Ocak 2019'da yapılacak yemin törenine katılacağını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı. Trump'ın açıklamasından sonra Tel Aviv'den Kudüs'e taşınan ABD Büyükelçiliği, 14 Mayıs'ta resmi olarak açılmıştı.
ABD'nin ardından Paraguay ve Guatemala da elçiliklerini Kudüs'e taşımıştı ancak Guatemala yönetimi, eylül ayında "Ortadoğu'da geniş, adil ve kalıcı bir barış sağlamak için bölgesel diplomatik çabaların yoğunlaşmasına katkıda bulunmak istiyoruz." açıklamasını yaparak büyükelçiliğini Tel Aviv'e geri taşıyacağını duyurmuştu.
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