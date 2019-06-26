Bolsonaro'nun G-20 Zirvesi heyetindeki asker kokainle yakalandı

Olayın salı günü öğle saatlerinde yaşandığını açıklayan İspanya Jandarma yetkilileri, yaptığı açıklamada, planlı yakıt ikmali için Sevilla Havalimanı'na inen uçakta bulunan Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Japonya'daki G-20 Zirvesi öncü heyetindeki bir askerin valizinden 39 kilogram kokain çıktığını belirtti.

Bolsonaro ayrıca, "Brezilya Silahlı Kuvvetleri'nde, temel ahlaki ve etik değerlere bağlı 300 binden fazla askerin bulunduğunu, bu tip olaylara karışanların yasalar gereği yargılanıp, cezalandırıldığını" ifade etti.

Bu arada, Portekiz basınında yer alan haberlerde, G-20 Zirvesi'ne katılacak Bolsonaro'yu taşıyan Airbus 319 tipi uçağın da yakıt ikmali için ilk olarak Sevilya'ya iniş yapmayı planladığını ancak yaşanan olaydan sonra inişin Portekiz'in başkenti Lizbon'daki havaalanına gerçekleştiği kaydedildi.

