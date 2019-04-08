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Bolşoy Tiyatrosu’nda Türk operası "Troya" sahnelendi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2019 23:45 | Son Güncelleme

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ‘Troya Operası’ sahnelendi.Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Troya Operası sahnelendi.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı’nın açılışı kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’daki dünyaca ünlü Bolşoy Tiyatrosu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından ‘Troya Operası’ sahnelendi.

Türkiye ve Rusya Federasyonu’nda karşılıklı olarak ilan edilen 2019 Kültür ve Turizm Yılı kapsamında, Moskova’daki Bolşoy Tiyatrosu’nda Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından Troya Operası sahnelendi. Troya Operası, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Rusya Kültür Bakanı Vladimir Medinskiy de operayı izledi.

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