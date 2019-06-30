Bolşoy'dan iadeiziyaret

EDA ÖZDENER - 10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin gala konserlerini Bolşoy Tiyatrosu'nun uluslararası ödüllü solistleri verecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün (DOB), İstanbul'un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali'nin 10'uncusu 2-14 Temmuz'da düzenlenecek.

Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı kapsamında Bolşoy Tiyatrosunun dünyaca ünlü solistleri festivalde iki konser verecek.

Zorlu PSM'de 13-14 Temmuz'da gerçekleştirilecek konserlerde, dünyaca ünlü sahnelerde en zor rolleri başarıyla seslendiren, uluslararası birçok ödül sahibi soprano Anna Nechaeva, mezzo-soprano Yulia Mazurova, tenor Fyodor Ataskevich ve Bariton Pavel Yankovsky İstanbullularla buluşacak.

Solistlere Bolşoy Tiyatrosu Orkestra Şefi Anton Grishanin yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik edecek.

Sevil Berberi, Il Trovatore, Carmen, Maskeli Balo, La Forza del Destino, Samson ve Dalila, Manon Lescaut, Don Carlo, Don Giovanni, Hoffman'ın Masalları, Turandot, La Traviata gibi sevilen operalardan parçalar seslendirecek Bolşoy solistleri, düetlerle de sanatseverlere müzik ziyafeti sunacak.