Bolton, ABD basınının gündeminde! Eğer savaş çıkarsa tek sorumlusu o!

ABD yönetimi, "İran'ın, Amerikan asker ve menfaatlerini hedef alan saldırılar planladığına ilişkin istihbarat aldığı" iddiasıyla Orta Doğu'ya bir uçak gemisi taarruz grubu ve bir çıkarma gemisinin yanı sıra 4 bombardıman uçağı ile bir Patriot hava savunma bataryası sevk etti.

ABD’nin bölgeye yığınak yapması ve Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirliklerinin (BAE) İran’a yönelik sabotaj iddiaları tansiyonu daha da yükseltirken Tahran ile gerilimi tırmandırma konusunda işaretler Bolton'u gösteriyor.

Eski ABD Dışişleri Siyasi İşler Müsteşarı Wendy Sherman, New York Times'a yazdığı makalesinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'ı savaşa zorlayacağını veya “düşüncesiz politikalardan” dolayı savaşın kazara patlak verebileceğini belirtti.

Savaşın kaçınılmaz olmadığını aktaran Sherman, "Şu ana kadar çoktan öğrenmemiz gerekirdi ki Orta Doğu'daki bir savaş ne çabuk biter ne de savaşın amacına ulaşması konusunda kesinlik vardır." değerlendirmesinde bulundu.

Kongre, Avrupa'daki Amerikan müttefikleri ve iş dünyasının yanı sıra medyanın da çabaları ile savaşın durdurulma ihtimali olduğunu vurgulayan Sherman, Bolton ile ilgili şu ifadeleri kullandı: