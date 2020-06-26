Bolton Amerika'nın Sesi'ne Konuştu

Amerika’nın Sesi’nin “Plugged In” adlı televizyon programında Susteren'in konuğu olan Bolton, “The Room Where It Happened” adlı yeni kitabında Trump yönetiminde görev aldığı dönemi anlatıyor. Trump'ın ve üst düzey danışmanlarının tepkisini çeken ve tartışmalara neden olan kitapta Bolton, başkana atfen bir dizi usulsüzlük ve dış politika hatalarını sıralıyor. Beyaz Saray'da Trump yönetiminde yaklaşık 18 ay görev yapan kıdemli dış politika uzmanı Bolton geçen yıl Eylül ayında görevinden ayrıldı. Trump, Bolton'u görevden aldığını iddia ederken, Bolton istifa ettiğini söylemişti.

Bolton daha önce yaptığı açıklamalarda Trump'ın "güvenilmez" bir lider olduğunu ve yeniden seçilebilme hayalleriyle Amerika'nın güvenliğini tehlikeye attığını söylemişti.

Trump'ın fevri davranan, yetersiz bir lider olduğunu ve siyasi çıkarları uğruna İran ve Kuzey Kore gibi Amerika'nın düşmanlarına taviz vermeye hazır olduğunu savunan Bolton, röportajda "Trump sürekli, tıpkı Kim Jong Un ile yaptığı gibi, Ayetullahlarla da yanyana oturma eğiliminde" dedi.

Bolton, Trump'ın tedirgin edici diyaloglarına şahit olduğunu aktararak, başkanın yeniden seçilebilmek için Çin lideri Xi Jinping'den yardım istemeyi gündeme getirdiğini ve "sevdiği diktatörlere iyilikler yaparak" hukuki soruşturmaları durdurmayı göze aldığını söylüyor. Bolton'ın aktardıklarına göre, Trump ayrıca Venezuela'yı işgal etmeyi çekici bulma konusunda fikrini değiştirerek Venezuela'nın otokrat lideri Nicolas Maduro'yu "akıllı" vbir lider olarak tanımladığına dikkat çekiyor.

Bolton ayrıca Trump'ın, Ukrayna lideri Volodimir Zelensky'ye, ABD'deki rakibi Joe Biden'la ilgili kritik ve zarar verici bilgi toplamak için baskı yaptığına da şahit olduğunu söylüyor. Söz konusu iddia bu yılın başında Trump'ın azledilme soruşturmasına konu olmuştu.