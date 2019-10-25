Bolton Azil Soruşturmasında İfade Verebilir

CNN’e bilgi veren kaynaklara göre azil oturumlarında geçen hafta dinlenen Beyaz Saray’ın eski Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa ve Rusya Direktörü Fiona Hill, ABD dış politikasının yasalara aykırı yürütüldüğünü ve John Bolton’ın da kendisini o dönemde endişelerini Ulusal Güvenlik Konseyi avukatına rapor etmesi için teşvik ettiğini söyledi.

Tanıkları kapalı kapılar ardında dinleyen İstihbarat, Dış İlişkiler ve Gözetim komisyonlarının Demokrat bazı üyeleri John Bolton’ın dinlenmesi gerektiğini savunuyor.

Bolton eğer tanıklık yaparsa, Temsilciler Meclisi Demokratları’nın yürüttüğü azil soruşturmasında Trump yönetiminden dinlenen eski çalışanlar arasında en önemli isim olacak. Donald Trump, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve mali yardıma karşılık olarak 2020 başkanlık seçimlerindeki olası rakibi eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ve oğlu Hunter’ın ülkedeki ilişkileri hakkında soruşturma başlatılmasını talep etmekle suçlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen Eylül ayında görevden aldığı ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın, Temsilciler Meclisi’ndeki azil soruşturması oturumlarında tanık olarak dinlenmesi gündemde. ABD basını Bolton’ın avukatlarının Temsilciler Meclisi’nin üç komisyonuyla görüştüğünü bildirdi.

CNN’in kaynağına göre Hill, Trump’ın Biden’larla ilgili iddiaları araştırması için görevlendirdiği şahsi avukatı Rudy Giuliani’yle ilgili de John Bolton’ın “herkesi havaya uçuracak bir el bombası” olduğunu söylediğini aktardı.

Hill’in, ABD’nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland ve Beyaz Saray’ın Genel Sekreter Vekili Mick Mulvaney’in “haydut operasyon” yürüttüğünü ve Bolton’ın bu operasyonu uyuşturucu pazarlığına benzettiği yönünde ifade verdiği de iddia ediliyor.

ABD’nin Ukrayna Büyükelçisi Bill Taylor da bu haftaki azil oturumunda, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’nin geçen Temmuz ayındaki telefon görüşmesinden Bolton’ın endişesini dile getirdiğini söyledi.

Taylor açılış konuşmasında, Trump’ın ABD yardımına izin vermeden ve Zelenskiy ile Beyaz Saray’da bir görüşme gerçekleştirmeden önce Ukrayna’ya Bidenlar’ın soruşturulduğunu kamuoyuna duyurması için baskı kurduğunu da iddia etti.

Trump ile Zelenskiy’nin telefon görüşmesinden Taylor’ı haberdar eden isimse Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Rusya ve Avrupa danışmanı Tim Morrison.

Gelecek hafta Temsilciler Meclisi azil oturumunda dinlenecek olan Morrison, telefon görüşmesini doğrudan duyan ve ifade veren ilk yetkili olacak.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Eylül’de Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldığını açıklamıştı. Bolton ve Trump’ın Afganistan, İran ve Kuzey Kore dahil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında görüş ayrılıkları yaşadıkları biliniyordu.

