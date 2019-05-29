Bolton BAE'deki petrol tankerlerine saldırıda İran'ı suçladı

ABU DABİ / İSTANBUL (AA) - Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yapılan saldırının arkasında İran'ın olduğunu iddia etti.

Resmi temasları kapsamında BAE'yi ziyaret eden Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, başkent Abu Dabi'de gazetecilere İran'ı hedef alan açıklamalarda bulundu.

BAE'nin Fuceyra Limanı yakınlarında 4 ticari gemiye yönelik saldırının arkasında "neredeyse kesin bir şekilde" İran'ın yerleştirdiği deniz mayınlarının olduğunu ileri süren Bolton, "Bunu başka kim yapabilir? Nepal'den birileri mi?" diye konuştu.

Saldırılarla ilgili İran'ı suçlayan Bolton, buna karşılık, soruşturmanın devam ettiğini gerekçe göstererek herhangi bir kanıt sunmaktan kaçındı.

Bolton ayrıca ABD'nin, İran tarafından saldırıya uğraması halinde sert karşılık vereceklerini belirterek, "Bu tür eylemlerin ABD'den çok güçlü bir karşılık göreceği çok nettir." ifadelerini kullandı.

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