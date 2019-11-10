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Bolton da Kitap Yazıyor

10.11.2019 22:15 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, yayınevi Simon & Schuster ile geçtiğimiz günlerde anlaşma yaptı

Bolton da Kitap Yazıyor

Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton, yayınevi Simon & Schuster ile geçtiğimiz günlerde anlaşma yaptı.

Haberi yayınevinde çalışan ve görüşmelerden haberdar olan üç yetkili basına sızdırdı.

Adını açıklamayan bu kişilerden ikisi anlaşmanın 2 milyon dolar değerinde olduğunu kaydetti.

Bolton’u Javelin ajansı temsil ediyor. Bu ajansın müşterileri arasında eski FBI başkanı James Comey ile ‘‘A Warning’’ (Bir Uyarı) adlı kitabı 19 Kasıkm’da çıkacak olan, adı gizli tutulan bir Trump yönetimi yetkilisi de yer alıyor.

Bolton, Trump’la yaşadığı bir dizi anlaşmazlık nedeniyle yönetimden Eylül ayında ayrılmıştı.

Bolton’un 2007’de çıkan kitabı ‘‘Teslim Olmak bir Seçenek Değil: ABD’yi BM’de ve Yurt Dışında Savunmak’’ da yine muhafazakar Simon & Schuster yayınevine bağlı Treshold Editions tarafından yayınlanmıştı.

ABD’nin eski BM büyükelçisi, Trump’ın ekibinin diğer üst düzey isimleriyle yaşadığı anlaşmazlıklarla da gündeme gelmişti. Bunlar arasında Beyaz Saray Genel Sekreteri Mick Mulvaney de vardı.

2018 yılının Nisan ayında atanan Bolton, Trump’ın üçüncü ulusal güvenlik danışmanıydı. Şahin görüşlü Bolton, ABD’nin yurt dışında askeri harekat yapmasını destekleyen isimlerden. Bolton, ABD’nin Kuzey Kore ve İran’a karşı daha sert tavır takınması gerektiğini savunuyordu.

Bolton azil soruşturmasında tanıklık yapması istenen isimlerden biri. Ancak Bolton Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturması kapsamında ifade vermesi için çağrıldığı komisyonun oturumuna katılmadı.

Azil soruşturmasında Başkan Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı’na 2020 seçimlerinde muhtemel rakibi Joe Biden ve oğlunu soruşturması için baskı yaptığı iddiaları araştırılıyor.

Bolton’un avukatı Charles Cooper, müvekkiline celpname gönderilmediğini söyledi. Cooper, celpname olmadan Bolton’un ifade vermeye gitmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

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