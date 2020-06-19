HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bolton Davasında Yargıçtan “İş İşten Geçti” Yorumu

Bolton Davasında Yargıçtan “İş İşten Geçti” Yorumu

19.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

Trump yönetiminin, yazdığı kitapta “hassas ve gizli bilgiler olduğu” gerekçesiyle eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’a açtığı ve yayım durdurma talep ettiği davanın ön duruşması yapılıyor. Yargıç Royce Lamberth, kitabın dağıtılmış olmasını ima ederek “iş işten geçmiş gibi görünüyor” dedi

Bolton Davasında Yargıçtan “İş İşten Geçti” Yorumu

Trump yönetiminin, yazdığı kitapta “hassas ve gizli bilgiler olduğu” gerekçesiyle eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’a açtığı ve kitabın yayımlanmasının durdurulmasını talep ettiği davanın ön duruşması yapılıyor. Yargıç Royce Lamberth, kitabın dağıtılmış olmasını ima ederek “iş işten geçmiş gibi görünüyor” dedi.

Cuma günü öğleden sonra başkent Washington’daki federal mahkemede yapılan ön duruşmada, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı ve Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ı temsil eden avukatlar dava sürecinde video konferans üzerinden ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Davaya bakan yargıç Royce Lamberth duruşmanın başında iddia makamının kitabın piyasaya çıkmaması konusundaki talebine değinirken, kitabın basılmış olmasına ve dağıtımına başlandığına atıfta bulunarak, “Teksas’ta bir söz vardır. At, ahırdan çoktan çıktı” ifadelerini kullandı.

John Bolton'ın avukatları Trump yönetimi yetkilileriyle daha önce kitabın içeriği konusunda inceleme ve istişare süreci yürüttüklerini savunmuştu. Yargıç da “Başkan Trump’ın bu inceleme sürecine müdahil olup olmadığını ve üst düzey yetkililerin bu tür süreçlere normalde yer alıp almadığını sordu.

Kitabın basılmış olmasına ve binlerce kopyasının da depolara gönderilmiş olmasına atıfta bulunan yargıcın “Atı alan Üsküdar’ı geçti” imasına Trump yönetimini temsil eden avukatlar da “sesli kitap, e-kitap ya da kitabın yeni baskılarının engellenebileceğini” söyleyerek yanıt verdi.

Yargıç Lamberth, Bolton’ın avukatlarına da kitabın yayımlanması için gereken onayı almak üzere yönetimi dava etmek yerine neden kitabın yayımlanması yoluna gittiklerini sordu. Yargıç, yazarların sürekli olarak bu tür davalarda inceleme süreçlerinin çok uzun zaman aldığından yakındıklarını ancak bu tür durumlarda başvurulacak merciinin de mahkemeler olduğunu vurguladı.

John Bolton’ın avukatı Charles Cooper da müvekkilinin yazdığı kitapla ilgili iyi niyet göstererek 4 ay süren bir inceleme sürecinden geçtiğini, inceleme sürecinden sorumlu olan Beyaz Saray yetkilisi Ellen Knight’ın Bolton’ı 27 Nisan’da kitabın nihai versiyonunun gizli bilgi içermediği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Trump yönetimi Bolton’ın kitabının piyasaya çıkmasını durdurmak amacıyla federal mahkemeden emir çıkarmak üzere harekete geçmişti. Yargıç Lamberth’in benzer davalarda genel olarak hükümetin şeffaf olması ve ifade özgürlüğünden yana duruş sergilediği biliniyor.

Kitabın yayımlanmasının Amerika’nın ulusal güvenliğine zarar vereceğini savunan Trump yönetimi, bu savını bazı üst düzey istihbarat yetkililerinin ifadeleriyle desteklemişti.

Ancak kitabın yayımcısı Simon & Schuster Trump yönetiminin suçlamalarını reddetmiş, John Bolton’ın avukatları da önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak olan kitabın 200 binden fazla kopyasının çoktan dağıtıldığını belirtmişti.

Bolton’ın avukatları kitabın yayımlanmasının durdurulması yönündeki girişimin hukuk dışı olduğunu savunuyor. Avukatlar, 1971 yılında eski başkan Richard Nixon yönetiminin, ABD ordusunun Vietnam savaşındaki rolünü ayrıntılı şekilde anlatan Pentagon Belgeleri’nin yayımlanmasının durdurulması yönündeki başvurusunun, Anayasa Mahkemesi tarafından reddedilmesini emsal olarak gösteriyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı Cem Yılmaz'ın espirisini paylaştı, sezonu Kilyos'ta açtı
Trump'tan göstericilere gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacakTrump'tan göstericilere gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacak
2020 DGS başvurusu için son saatler!2020 DGS başvurusu için son saatler!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

Esra Erol ATV canlı yayını kestirdi! 'Cinci' kadın avukata saldırdı

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

WhatsApp'ta sorun düzeldi mi?

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

Bu ilan Çorum'u karıştırdı: Aslanımız Tacettin kaybolmuştur

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

ATV Müge Anlı'da Ayşe Altuntaş olayında ilişki yaşadığı Mehmet Taşdelen'den cinayet itirafı

İYİ Parti'de toplu istifa! Çok sert sözler

İYİ Parti'de toplu istifa! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, rektumundan balık çıktı

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Hafter sözcüsü itiraf etti: İlerleme durdurulacak dediler

Diğer Haberler
Koronavirüs belirtisi göstermeyen hastaların ürettiği antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

Koronavirüs belirtisi göstermeyen hastaların ürettiği antikorlar 3 ay içinde kayboluyor

DSÖ'den koronavirüs açıklaması: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

Trump'tan göstericilere gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacak

Trump'tan göstericilere gözdağı: Çok farklı bir sahne yaşanacak

Skandal: Hastanın son anlarını yayınladılar!

Skandal: Hastanın son anlarını yayınladılar!

ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası

ABD medyasından Trump iddiası: Başkan parkinson hastası

60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi!

60 bin arıyı kafasında tuttu, rekorlar kitabına girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.