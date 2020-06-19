Bolton Davasında Yargıçtan “İş İşten Geçti” Yorumu

John Bolton'ın avukatları Trump yönetimi yetkilileriyle daha önce kitabın içeriği konusunda inceleme ve istişare süreci yürüttüklerini savunmuştu. Yargıç da “Başkan Trump’ın bu inceleme sürecine müdahil olup olmadığını ve üst düzey yetkililerin bu tür süreçlere normalde yer alıp almadığını sordu.

Davaya bakan yargıç Royce Lamberth duruşmanın başında iddia makamının kitabın piyasaya çıkmaması konusundaki talebine değinirken, kitabın basılmış olmasına ve dağıtımına başlandığına atıfta bulunarak, “Teksas’ta bir söz vardır. At, ahırdan çoktan çıktı” ifadelerini kullandı.

Cuma günü öğleden sonra başkent Washington’daki federal mahkemede yapılan ön duruşmada, Trump yönetiminin Adalet Bakanlığı ve Başkan Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ı temsil eden avukatlar dava sürecinde video konferans üzerinden ilk kez karşı karşıya gelmiş oldu.

Trump yönetiminin, yazdığı kitapta “hassas ve gizli bilgiler olduğu” gerekçesiyle eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’a açtığı ve kitabın yayımlanmasının durdurulmasını talep ettiği davanın ön duruşması yapılıyor. Yargıç Royce Lamberth, kitabın dağıtılmış olmasını ima ederek “iş işten geçmiş gibi görünüyor” dedi.

Kitabın basılmış olmasına ve binlerce kopyasının da depolara gönderilmiş olmasına atıfta bulunan yargıcın “Atı alan Üsküdar’ı geçti” imasına Trump yönetimini temsil eden avukatlar da “sesli kitap, e-kitap ya da kitabın yeni baskılarının engellenebileceğini” söyleyerek yanıt verdi.

Yargıç Lamberth, Bolton’ın avukatlarına da kitabın yayımlanması için gereken onayı almak üzere yönetimi dava etmek yerine neden kitabın yayımlanması yoluna gittiklerini sordu. Yargıç, yazarların sürekli olarak bu tür davalarda inceleme süreçlerinin çok uzun zaman aldığından yakındıklarını ancak bu tür durumlarda başvurulacak merciinin de mahkemeler olduğunu vurguladı.

John Bolton’ın avukatı Charles Cooper da müvekkilinin yazdığı kitapla ilgili iyi niyet göstererek 4 ay süren bir inceleme sürecinden geçtiğini, inceleme sürecinden sorumlu olan Beyaz Saray yetkilisi Ellen Knight’ın Bolton’ı 27 Nisan’da kitabın nihai versiyonunun gizli bilgi içermediği konusunda bilgilendirdiğini söyledi.

Trump yönetimi Bolton’ın kitabının piyasaya çıkmasını durdurmak amacıyla federal mahkemeden emir çıkarmak üzere harekete geçmişti. Yargıç Lamberth’in benzer davalarda genel olarak hükümetin şeffaf olması ve ifade özgürlüğünden yana duruş sergilediği biliniyor.