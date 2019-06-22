HABER

Bolton, İran krizi için İsrail’e geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2019 15:37 | Son Güncelleme

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile yaşanan krizi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.ABD ve İran arasındaki gerginlik, İran’ın ABD’nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle tırmandı.

ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran ile yaşanan krizi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.
ABD ve İran arasındaki gerginlik, İran’ın ABD’nin insansız hava aracını (İHA) düşürmesiyle tırmandı. ABD Milli Güvenlik Danışmanı John Bolton, İsrail ve Rusya’da temaslar yapacağını açıkladı. Bolton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmek için İsrail’e geldi.
Pazartesi günü İsrailli mevki’idaşı Meir Ben-Şabbat ve Rus mevki’idaşı Nikolay Patruşev ile bir araya gelecek olan Bolton, İran ve Suriye ile ilgili ortak siyasi çizgileri belirleme amaçlı bir toplantı gerçekleştirecek. Ancak toplantı kararı, ABD’ye ait İHA’nın İran tarafından düşürülmesinden önce alınmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump ile Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin 28 Haziran’da G-20 Zirvesi vesilesiyle bir araya gelecek.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmamMersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam
Güneydoğu Asya liderleri Bangkok’ta bir araya geldiGüneydoğu Asya liderleri Bangkok’ta bir araya geldi

En Çok Okunan Haberler

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

'Kesinleşmiş seçmen listeleri hala elimize ulaşmadı'

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Ortaya çıktı! Görenler şaşkına döndü

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

Elektronik ve beyaz eşyada taksit sayıları arttı!

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

2 gündür haber alınamayan yüzbaşı ölü bulundu

İran'dan net mesaj: Hazırız

İran'dan net mesaj: Hazırız

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

Binali Yıldırım: Kürtler terörle hayatını karartanlara oy vermez

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

MHP'nin şarkılı paylaşımı af bekleyenleri heyecanlandırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Süleyman Soylu'dan Akşener'e VIP yanıtı: Stajyer de olsan...

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Diğer Haberler
Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

Mersin Belediye Başkanı Seçer: Suriyelilere yardım yapmam

Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Altun'dan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbullulara 23 Haziran seçimi çağrısı

Erdoğan'dan İstanbullulara çağrı!

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Hulusi Akar: S-400'ü alarak NATO'dan uzaklaştığımız filan yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan Çengelköy'de restoranda yemek yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan moderatörlerle yemek yedi

Bakan Soylu'dan '3600 ek gösterge' ve 'af' açıklaması

Soylu'dan 3600 ek gösterge ve af açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.