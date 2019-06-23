Bolton: İran sağduyumuzu zayıflıkla karıştırmasın

ABD ile İran arasındaki gerilim tırmanırken karşılıklı açıklamalar da devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, İran'a düzenlenecek saldırıdan son anda vazgeçmelerine ilişkin bir açıklamada bulundu. Bolton, İran'ın "ABD'nin sağduyu ve ihtiyatını zayıflık olarak görme hatasını" yapmaması gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldiği Kudüs'te açıklamalarda bulunan Bolton, "Kimse onlara Ortadoğu'da av lisansı vermemiştir. Başkan Trump'ın da Cuma günü söylediği gibi, ordumuz yeniden inşa edilmiş, yeni ve harekata hazırdır" diye konuştu.

Bolton'ın mesajları yalnızca Tahran'a bir tehdit olarak değil aynı zamanda ABD'nin müttefiklerine bir güvence olarak yorumlandı. İsrail'in de aralarında bulunduğu birçok Körfez ülkesi, İran'ı bölgedeki en büyük tehdit olarak algılıyor.

NBC televizyonuna bir röportaj veren Başkan Trump ise Tahran'a saldırı mesajı vermediğini söyledi. Trump, "Ben savaş arayışında değilim" diye konuştu.