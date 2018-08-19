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Bolton İsrail’de İran’ı Görüşüyor

19.08.2018 22:41 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Kudüs’te İran konusunu görüşmek üzere İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla biraraya geldi

Başkan Donald Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı John Bolton Kudüs’te İran konusunu görüşmek üzere İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla biraraya geldi.

Netanyahu Bolton’ı karşılarken, İran’ın bölgedeki saldırganlığını etkisiz hale getirme ve asla nükleer silahlara sahip olmayacaklarını nasıl sağlayabileceklerini ele alacaklarını belirtti.

Bolton da masadaki konuların en önemlilerinin İran’ın balistik füze ve nükleer silah programı olduğunu kaydetti.

Bolton ve Netanyahu görüşmelerine Pazartesi de devam edecek.

Bolton daha sonra haftanın ilerleyen günlerinde Cenevre’de Rus yetkililerle biraraya gelecek.

Bolton ayrıca Ukrayna’yı da ziyaret edecek.

Bolton, Batılı ülkelerle İran arasında 2015 yılında varılan nükleer anlaşmanın en sert eleştirmenlerinden biri olarak biliniyor. Trump, bu yılın başlarında anlaşmadan çekilmişti. Anlaşmadan çekilmenin ardından Washington İran’a daha sert yaptırımlarla baskı uygulamayı amaçlıyor.

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