Bolton Kongre’ye İfade Vermeye Gitmedi

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturması kapsamında ifade vermesi için çağrıldığı komisyonun oturumuna katılmadı.

Ancak Demokratlar, azil soruşturmasının halka açık oturumlar aşamasına geçilmeye hazırlandığı bir dönemde Bolton ya da bir başka ismin ifade vermesini sağlamak için uzun bir hukuki mücadele içine girmeye niyetli olmadıklarının sinyalini verdi. Demokratlar bunun yerine, çağırdıkları tanıkların oturumlara katılmamasını Başkan’ın Kongre’yi ve adaleti engelleme çabasının kanıtı olarak kullanacaklarını belirtti. Adaleti engelleme azil gerektiren bir suç.

Bolton’un avukatı Charles Cooper, müvekkiline celpname gönderilmediğini söyledi. Cooper, celpname olmadan Bolton’un ifade vermeye gitmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bir danışmanıysa bugün soruşturma komisyonunun oturumuna katıldı ve dört saati aşkın süre ifade verdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan ve geçici süreyle Pence’in ofisinde görevlendirilen Jennifer Williams, Başkan Donald Trump’la Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasında 25 Temmuz’daki tartışmalı telefon görüşmesini dinleyenler arasındaydı.