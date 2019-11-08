HABER

Bolton Kongre’ye İfade Vermeye Gitmedi

08.11.2019 00:21 | Son Güncelleme

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturması kapsamında ifade vermesi için çağrıldığı komisyonun oturumuna katılmadı

Bolton Kongre’ye İfade Vermeye Gitmedi

Eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Temsilciler Meclisi’nde azil soruşturması kapsamında ifade vermesi için çağrıldığı komisyonun oturumuna katılmadı.

Ancak Demokratlar, azil soruşturmasının halka açık oturumlar aşamasına geçilmeye hazırlandığı bir dönemde Bolton ya da bir başka ismin ifade vermesini sağlamak için uzun bir hukuki mücadele içine girmeye niyetli olmadıklarının sinyalini verdi. Demokratlar bunun yerine, çağırdıkları tanıkların oturumlara katılmamasını Başkan’ın Kongre’yi ve adaleti engelleme çabasının kanıtı olarak kullanacaklarını belirtti. Adaleti engelleme azil gerektiren bir suç.

Bolton’un avukatı Charles Cooper, müvekkiline celpname gönderilmediğini söyledi. Cooper, celpname olmadan Bolton’un ifade vermeye gitmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Başkan Yardımcısı Mike Pence’in bir danışmanıysa bugün soruşturma komisyonunun oturumuna katıldı ve dört saati aşkın süre ifade verdi.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisi olan ve geçici süreyle Pence’in ofisinde görevlendirilen Jennifer Williams, Başkan Donald Trump’la Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski arasında 25 Temmuz’daki tartışmalı telefon görüşmesini dinleyenler arasındaydı.

Trump’ın Ukrayna liderinden, siyasi rakibi Joe Biden ve bir dönem Ukrayna gaz şirketinin yönetim kurulunda çalışan oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini araştırmasını istediği iddia edilen görüşme, Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratlar’ın Trump hakkında azil soruşturması başlatmasına neden olmuştu. Demokratlar, Trump’ın Ukrayna’ya askıya aldığı askeri yardımları bu talebinin karşılanması için koz olarak kullandığını ve federal yasaları deldiğini savunuyor. Başkan Trump ise bu iddiayı yalanlıyor. Bununla birlikte, Kongre’ye bilgi veren yetkililerin ifadeleri iddianın asılsız olmadığı yönünde.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Anayasayı Koruma Dairesi'nde aşırı sağ soruşturmasıAnayasayı Koruma Dairesi'nde aşırı sağ soruşturması
Trump'a büyük şok!Trump'a büyük şok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

ABD'den Türkiye'yi kızdıracak itiraf! Skandal

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Bomba bir iddia daha! 'İçkisinin içine...'

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Üst düzey darbe! 4’er milyon TL ödülle aranıyorlardı

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Hastane pozunda kalçası gündem oldu

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

Adliyedeki intiharın detayları belli oluyor! Ünlü yazarın eşi çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Dresden kentinde 'Nazi olağanüstü hâli' ilan edildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

ABD görüntüleri yayınladı! Bağdadi böyle öldürüldü!

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Son mesajı ortaya çıktı: Ölüyorum anne, özür dilerim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman’da 3.5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'da 3.5 büyüklüğünde deprem!

Trump'a büyük şok!

Trump'a büyük şok!

Trump, Twitter'dan azil soruşturmasına ve basına ateş püskürdü

Trump ateş püskürdü: İzin verilmemeli

NATO'dan 'Türkiye kilit öneme sahip ülke' açıklaması

NATO'dan Türkiye açıklaması!

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

İran'dan dünyayı sarsacak iddia: ABD ve İsrail komplo kurdu

'16 arkadaşlarını öldüren' Kuzey Koreli balıkçılar ülkelerine geri gönderildi

Teknedeki 16 arkadaşlarını öldürdüler! Önemli gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.