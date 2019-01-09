'Bolton' krizi: ABD, Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında 'Çok büyük yanlış yaptı' diyerek sert bir şekilde eleştirdiği ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Türkiye ziyareti beklenenden kısa sürdü. Heyetler arası görüşmenin ardından yaşanan süreci değerlendiren emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Trump ile Erdoğan'ın telefon görüşmesinin ardından ikili ilişkilerde hakim olan 'aklı selim'in önümüzdeki süreçte yerini ciddi sıkıntılara bırakabileceği uyarısında bulundu. "ABD, DİPLOMATİK NEZAKET KURALLARINA UYMADI"



Türkiye'nin diplomatik adımlarına ilk başlarda ABD Başkanı Trump tarafından olumlu yanıt verildiğini hatırlatan Özülker, "Ancak sonrasında hava değişti. Suriye'den çekilme için 60 gün dediler, 4 ay dediler, Irak'a geçeceğiz dediler. Sürekli yeni bahaneler uydurdular. Sürecin netleşmesi için heyetler arası görüşmeler yapılmasına destek verdiler. Bu görüşme öncesinde de diplomatik nezaket kurallarına uymayacak açıklamalarda bulundular" şeklinde konuştu. ABD'nin Türkiye'ye karşı 3 şart koştuğunu ve bunları heyetler arası görüşmelerden önce ilan ettiğini anlatan Özülker, şöyle devam etti:

"350 KİLOMETRE DERİNLİĞE TÜRK ASKERİ HAZIRLIKSIZ İNSİN İSTEDİLER"



"İlk olarak IŞID'i siz bitirin dediler. Biz tamam dedik ancak bunu lojistik destek olmadan yapamayacağımızı da en başından belirttik. Yaklaşık 350 km derinlikten bahsediyorlar ancak bu alanda ne bir güvenli koridor oluşturulmuş, ne Türk askeri için imkanlar geliştirilmiş. Hiçbir şey yapmadan 'IŞID'i siz bitirin' dediler. "TÜRK-KÜRT SAVAŞI MASKESİNE BÜRÜNDÜRMEK İSTEDİLER"



İkinci şartları 'Kürtlere dokunmayın' yaklaşımı oldu. Düşünün 1984'ten bu yana PKK ile mücadele eden bir yapı var ortada. Türkiye bu yapının içindeki Kürtlerle tabi ki mücadele edecek. Kaldı ki SDG'nin yarının PKK'lılardan oluştuğunu herkes kabul ediyor. Tüm bunlar görülmeyecek, Türkiye sanki Kürtlerin etnik yapısına zarar verecekmiş gibi bir algı oluşturulacak. ABD, bu adımıyla işe Türk-Kürt savaşı maskesini takmak istedi. DAYATMALAR



Doğal olarak Türkiye bunları kabul etmedi, edemez. Kaldı ki siz bu teklifleri heyetler arası görüşmede değil, Türkiye'ye gelmeden önce basın yoluyla duyuruyorsunuz. Bu yaklaşım diplomatik açıdan son derece nezaketsizdir.