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Bolton: ‘Kuzey Kore’yi Sürekli İzliyoruz’

10.03.2019 23:14 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ABC televizyonuna verdiği mülakatta Amerika’nın Kuzey Kore’yi sürekli izlediğini belirtti

Bolton: ‘Kuzey Kore’yi Sürekli İzliyoruz’

Başkan Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ABC televizyonuna verdiği mülakatta Amerika’nın Kuzey Kore’yi sürekli izlediğini belirtti.

Bolton bununla birlikte geçen hafta Kuzey Kore’nin füze fırlatma rampasındaki onarımı gösterdiği kaydedilen uydu fotoğrafları konusunda ticari uydu fotoğraflarıyla ilgili spekülasyon yapmayacağını kaydetti.

Bolton, Amerika’nın kendi uydu istihbaratına dayandığını ve bu fotoğraflardan sonuçlara ulaştığını belirtti.

Bolton, “Ne yaptıklarını tam olarak görüyoruz. İstihbarata her gün bakıyoruz. Ne yaptıklarına dair spekülasyona girmek istemiyorum” dedi.

Geçen ay Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’la Başkan Donald Trump arasında Vietnam’ın başkenti Hanoi’de gerçekleştirilen zirvenin ardından Trump Kim’in nükleer ya da füze testlerine yeniden başlamayacağı taahhüdüne güvendiğini kaydetmişti.

Zirvede herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Bolton, Trump’ın Kim Jong Un’la ilişkilerinden emin olduğunu da söyledi.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da Kuzey Kore’nin füze testlerine yeniden başlayacağına dair illüzyona sahip olunmadığı kaydedildi.

Beyaz Saray bununla birlikte Pyongyang’ın füze denemesine hazırlandığına dair uydu fotoğraflarıyla ilgili yorum yapmadı.

Trump geçen hafta Kuzey Kore’yle ilgili uydu fotoğraflarının sorulması üzerine Pyongyang’ın füze denemelerine başlamasından çok büyük hayal kırıklığı duyacağını belirtmişti.

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