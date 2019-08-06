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Bolton: ‘Maduro’yu Destekleyen Herkese Yaptırım Uygulayabiliriz’

06.08.2019 20:42 | Son Güncelleme

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla hükümetin ABD’deki varlıklarını dondurmuştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Maduro’ya yönelik uluslararası çapta daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu

Bolton: ‘Maduro’yu Destekleyen Herkese Yaptırım Uygulayabiliriz’

ABD Venezuela Devlet Başkanı Maduro üzerindeki baskıyı arttırmak amacıyla hükümetin ABD’deki varlıklarını dondurmuştu. Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Maduro’ya yönelik uluslararası çapta daha sert önlemler alınması çağrısında bulundu.

Peru’nun başkenti Lima’da düzenlenen bir zirvede konuşan John Bolton yabancılar dahil olmak üzere Amerikalı yetkililerin Maduro hükümetini destekleyen herkese yaptırım uıygulayabileceğini, herkesi hedef alabileceğini vurguladı.

John Bolton “Şimdi harekete geçme zamanı. Amerika Maduro’ya maddi desteğin kesilmesi ve barışçıl, demokratik bir geçiş sürecinin hızlanması için kararlı şekilde hareket ediyor” şeklinde konuştu.

ABD’den Maduro ile iş yapmak isteyenlere: “Çok dikkatli hareket edin”

Ulusal güvenlik danışmanı Bolton “Çok dikkatli hareket edin” sözleriyle de Maduro rejimiyle iş yapmak isteyen üçüncü taraflara bir mesaj gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Venezuela hükümetinin varlıklarının dondurulmasını öngören ve Venezuela hükümetiyle iş yapılmasını yasaklayan bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Söz konusu kararname Venezuela’nın Rusya ve Çin’le ilişkilerinin yanı sıra batılı şirketlerle de iş ilişkilerini etkileyebilir.

ABD Batı Yarımküre’de otuz yılı aşkın bir süredir ilk kez bir hükümete ait varlıkları toptan dondurma kararı alıyor. Ancak uzmanlar Venezuela’ya yaptırım uygulanmasını öngören bu başkanlık kararnamesinin Küba’ya uygulanan ticaret ambargosu düzeyinde de olmadığına dikkat çekiyor. Çünkü söz konusu kararname Venezuela’nın özel sektörünü kapsamıyor.

John Bolton Venezuela’ya uygulanan yaptırımların İran, Kuzey Kore ve Suriye’ye uygulanan yaptırımlara benzer olduğunu söyledi. “Venezuela artık bu ayrıcalıklı haydut devletler klübünün bir üyesi” dedi.

Rusya: “Venezuela’ya yapılan ekonomik terör”

Venezuela’nın müttefiklerinden Rusya ise ABD’nin Venezuela hükümetinin varlıklarını dondurma kararına tepki gösterdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı yapılan yazılı açıklamada Washington’un bu adımını hukuk dışı olarak niteledi, “Bu bir ekonomik terördür” denildi.

Venezuela’nın eski lideri Hugo Chavez’in ardından 2013 yılında göreve gelen Maduro ABD yaptırımlarına rağmen Venezuela ordusunun kendisine verdiği destekle iktidarda kalmayı başardı.

Dünya yakın tarihindeki en büyük ekonomik çöküşlerden birisi Chavez döneminde başlatılan devlet denetimlerini devam ettiren Maduro iktidarında yaşandı. Ekonomik kriz yüzünden dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip olan ülkede 30 milyon kişi gıda ve ilaç sıkıntısı çekiyor.

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