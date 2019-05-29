Bolton: ‘Tanker Saldırılarından İran Sorumlu’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mayıs başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Umman Körfezi'nde seyreden petrol tankerlerine saldırıda kullanılan deniz mayınlarının "İran'dan geldiğinin neredeyse kesin olduğunu" söyledi.

BAE ziyareti sırasında Abu Dabi’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolton, “Füceyra saldırısının arkasında İran’ın olduğu açık. Sizce başka kim yapabilir ki? Nepal’den birileri mi? Saldırıların ardında 'neredeyse kesin şekilde' İran’ın deniz mayınları var. Washington'daki kimsenin kafasında hiçbir şüphe yok, bunu kimin yaptığını biliyoruz ve önemli olan şu ki; İran bildiğimizi biliyor” dedi.

Bolton, ABD’nin sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşım sergilemeye çalıştığını ve atılacak adımları müttefiki Körfez ülkeleriyle görüşeceklerini de belirtti ve “Şu ana kadarki hamlelerimizi destekliyorum. Amaç İran’a ve destekçilerine, eylemlerinin Amerika’dan sert bir yanıtla karşılaşacağı riskini açıkça ortaya koymak” diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın denizaşırı kollarından hissedilen tehditleri de dile getirdi. Bolton, “Kudüs Gücü ve (komutanları) Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta büyükelçiliğimize, Erbil’deki konsolosluğumuza ve Irak’taki üslerimize saldırmak için Şii milisleri ve diğer grupları kullanmasından endişeliyiz” ifadelerini kullandı.