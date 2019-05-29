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Bolton: ‘Tanker Saldırılarından İran Sorumlu’

29.05.2019 17:26 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mayıs başında Birleşik Arap Emirlikleri açıklarında Umman Körfezi'nde seyreden petrol tankerlerine saldırıda kullanılan deniz mayınlarının "İran'dan geldiğinin neredeyse kesin olduğunu" söyledi

Bolton: ‘Tanker Saldırılarından İran Sorumlu’

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Mayıs başında Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında Umman Körfezi'nde seyreden petrol tankerlerine saldırıda kullanılan deniz mayınlarının "İran'dan geldiğinin neredeyse kesin olduğunu" söyledi.

BAE ziyareti sırasında Abu Dabi’de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bolton, “Füceyra saldırısının arkasında İran’ın olduğu açık. Sizce başka kim yapabilir ki? Nepal’den birileri mi? Saldırıların ardında 'neredeyse kesin şekilde' İran’ın deniz mayınları var. Washington'daki kimsenin kafasında hiçbir şüphe yok, bunu kimin yaptığını biliyoruz ve önemli olan şu ki; İran bildiğimizi biliyor” dedi.

Bolton, ABD’nin sorumlu ve sağduyulu bir yaklaşım sergilemeye çalıştığını ve atılacak adımları müttefiki Körfez ülkeleriyle görüşeceklerini de belirtti ve “Şu ana kadarki hamlelerimizi destekliyorum. Amaç İran’a ve destekçilerine, eylemlerinin Amerika’dan sert bir yanıtla karşılaşacağı riskini açıkça ortaya koymak” diye konuştu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca İran Devrim Muhafızları’nın denizaşırı kollarından hissedilen tehditleri de dile getirdi. Bolton, “Kudüs Gücü ve (komutanları) Kasım Süleymani’nin Bağdat’ta büyükelçiliğimize, Erbil’deki konsolosluğumuza ve Irak’taki üslerimize saldırmak için Şii milisleri ve diğer grupları kullanmasından endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

Musavi: “Suçlamalar gülünç”

Bolton suçlamalarına Tahran’ın yanıtı hızlı oldu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musavi, Bolton'ın suçlamalarını reddetti.

Fars haber ajansına göre Musavi, "Uzun bir İran karşıtı politika izleme sicili olanların görüşmesinde, bu gülünç iddiaların dile getirilmesi garip değil. İran'ın stratejik sabrı, ihtiyatlı tavrı ve savunma becerileri, Bolton ve diğer savaş çığırtkanlarının fesat komplolarını etkisiz hale getirecektir" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın hemen dışında, Füceyre Emirliği'nin doğusunda, BAE karasularında 12 Mayıs’ta ikisi Suudi Arabistan’a ait 4 tankere saldırı düzenlenmişti. BAE, henüz saldırıdan kimseyi sorumlu tutmadı.

Ruhani’den müzakere mesajı

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması durumunda müzakerelerin mümkün olabileceğinin sinyalini verdi. Ruhani’nin açıklaması ABD Başkanı Donald Trump’ın Tahran’la nükleer programı konusunda bir anlaşma olasılığıyla ilgili mesajı üzerine geldi.

Ruhani, Tahran’da Bakanlar Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, “Bu haksız yaptırımları kaldırırlar, taahhütlerini yerine getirirler ve müzakere masasına dönerlerse, kapımız onlara kapalı değildir” dedi.

İran’ın resmi haber ajansı IRNA’ya göre Ruhani ABD’li yetkililere de seslenerek, ‘’İran halkı onlardan çok söz duymuştur, ancak söz yetmiyor ve İran, ABD'den pratik adımlar atmasını ve tek taraflı yaptırımları kaldırmasını beklemektedir’’ ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi Salı günü yaptığı açıklamada ABD ile müzakere beklentisi görmediklerini söylemiş, “İran ABD’den gelen açıklamalara önem vermiyor. Bizim için önemli olan yaklaşım ve tavır değişikliğidir” demişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise hafta başında Japonya ziyareti sırasında, ‘’İran’ın anlaşma yapmak isteyeceğine inanıyorum ve bence bu onlar adına çok akıllıca olur, bu gerçekleşebilecek bir ihtimal” mesajı vermişti.

Washington geçen yıl 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilmiş ve yeni yaptırımlarla Tahran’ın uluslararası ham petrol ihracatını engelleyerek ekonomik baskılarını arttırmıştı.

İki ülke arasında gerilim ABD’nin Ortadoğu’ya savaş gemisi ve hava savunma sistemi Patriot’ları göndermesiyle iyice arttı.Amerika’nın bölgeye 1500 asker gönderme kararıysa, çatışma korkusu yaratmış durumda.

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