Bolton: Trump Erdoğan'a Halkbank savcılarını değiştirme sözü verdi

Erdoğan'ın New York Güney Bölgesi savcılarınca İran yaptırımlarını delmekle suçlanan Halkbank'ın masum olduğunu belirttiği bir notu Mayıs 2018'de Trump'a ulaştırdığını belirten Bolton, ABD Başkanı'nın da Türkiye ve Çin'deki şirketlerle ilgili hukuki süreçlere müdahale ederek "sevdiği diktatörlere kişisel iyilikler yapmaya" istekli olduğunu gösterdiğini yazdı.

Bolton, Pompeo'nun öfkelenme nedenini ise şöyle aktardı:

"Çünkü bu, yapmaması gereken uluslararası müzakerelerden birine örnekti. (Hiçbir şekilde hazır olmayan Ortadoğu barış planında olduğu gibi)"

Trump: Bolton bir yalancı

ABD Başkanı Trump'ın söz konusu kitaptaki iddialara yanıtıysa gecikmedi. Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği demeçte, Bolton için "yalancı" tabirini kullandı. ABD Başkanı, Fox News televizyonuna yaptığı açıklamada ise eski ulusal güvenlik danışmanını, kitabında çok gizli bilgilere yer vererek kanunları çiğnemekle suçladı.

Trump yönetimi, Bolton tarafından yazılan "The Room Where It Happened" (Olayın Gerçekleştiği Oda) adlı kitabın basımının engellenmesi için geçen Salı günü mahkemeye başvurmuştu.

Bolton, 9 Nisan 2018'den 10 Eylül 2019'a kadar Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak görev yaptı.

