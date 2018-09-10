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Bolton: 'Uluslararası Ceza Mahkemesi Bizim İçin Ölmüştür'

10.09.2018 21:20 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Washington'daki bir konuşmasında Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni sert sözlerle hedef aldı. Mahkemeyi yaptırımla tehdit eden ve işbirliği yapmayacaklarını belirten Bolton, "Uluslararası Ceza Mahkemesi bizim için ölmüştür" dedi

Bolton: 'Uluslararası Ceza Mahkemesi Bizim İçin Ölmüştür'

Amerikan yönetiminden dünya üzerindeki çatışma bölgelerinde işlendiği iddia edilen savaş suçlarına yönelik soruşturma açan Uluslararası Ceza Mahkemesi konusunda beklenen adım geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, mahkemeyi, Afganistan’da Amerikan ordusu ve istihbarat yetkililerinin savaş suçu işlediğine ilişkin soruşturma açması halinde yaptırımla tehdit etti, “mahkeme ile işbirliği yapmayacağız” dedi.

John Bolton, başkent Washington’da muhafazakar olarak bilinen Federal Society adlı kuruluşta bir konuşma yaptı. Konuşma metninin içeriği daha önce basına yansımıştı. Konuşmasında sert ifadelere yer veren Bolton, “Amerikan askerlerinin kaderini Venezuela ve henüz devlet olmayan Filistin Yönetimi gibi üyelerin bulunduğu bir mahkemenin eline bırakır mısınız? Biz bırakmayız” dedi.

Bolton, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin Afganistan’da Amerikan askerlerinin işlediği iddia edilen savaş suçları konusunda soruşturma açması halinde, mahkeme yargıçlarına Amerika’ya giriş yasağı getirme ve mahkemenin fonlarına da yaptırım uygulama tehdidinde bulunarak, “Böyle bir durumda seyirci kalmayız” ifadesini kullandı.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton “Amerikan vatandaşlarını ve müttefiklerimizi Uluslararası Ceza Mahkemesi soruşturmalarından korumak için ne gerekiyorsa yapacağız” diye konuştu.

Amerika’nın bu konularda kendi adalet sistemi içinde en yüksek etik standartları uyguladığını ve bu gibi durumlarda gerektiği zaman hızlı bir şekilde kendi soruşturmasını başlattığını savunan Bolton, “Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin bize görevimizi, yapacağımız işi söylemesine gerek yok” dedi.

John Bolton, merkezi Lahey'de bulunan mahkemeyi “gayrimeşru” olarak niteleyerek, “Uluslararası Ceza Mahkemesi bizim için ölmüştür” dedi. Bolton, mahkemenin Amerikan vatandaşlarının anayasal haklarını ve Amerika’nın egemenliğini tehdit ettiğini savundu.

Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni kuran anlaşma olan “Roma Tüzüğü” eski Başkan Bill Clinton döneminde 2000 yılında Amerika tarafından imzalanmış, ancak Senato'nun onayına sunulmamıştı. Sonraki Başkan George W. Bush ise Amerikalıların siyasi sebeplerle adil olmayan şekilde yargılanacaklarına ilişkin endişelerini dile getirerek imzayı geri çekmişti. Obama dönemindeyse Uluslararası Ceza Mahkemesi’yle gözlemci olarak işbirliği için bazı adımlar atılmıştı.

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