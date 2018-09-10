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Bolton: "Uluslararası Ceza Mahkemesi peşimize düşerse, mahkemenin yargıçlarının Amerika’ya girişini engelleriz"

10.09.2018 20:12 | Son Güncelleme

Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi peşimize düşerse, mahkemenin yargıçlarının Amerika’ya girişini engelleriz, mahkemenin fonlarına yaptırım uygularız

Bolton: "Uluslararası Ceza Mahkemesi peşimize düşerse, mahkemenin yargıçlarının Amerika’ya girişini engelleriz"

Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton: Uluslararası Ceza Mahkemesi peşimize düşerse, mahkemenin yargıçlarının Amerika’ya girişini engelleriz, mahkemenin fonlarına yaptırım uygularız

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