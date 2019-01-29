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'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı! Türkiye'yi de işaretlediler

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2019 09:27 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki '5 bin asker Kolombiya'ya' yazılı not büyük tartışma yarattı. Ayrıca Bolton'ın arkasında yer alan haritada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Maduro'yu destekleyen ülkelerin kırmızı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı! Türkiye'yi de işaretlediler

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı notun gerekçesi ve kapsamını bilmediklerini söyledi. Ayrıca açıklamanın yapıldığı sırada Bolton'ın arkasında yer alan haritada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Maduro'yu destekleyen ülkelerin kırmızı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ülkedeki muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD'nin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımlar, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

BOLTON'IN NOTU BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yaptırım kararını açıklayan Bolton'ın elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not hem sosyal medya hem de bölge basınında en çok tartışılan konu haline geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, John Bolton'ın elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi.

"VENEZUELAYI SEÇİME GÖTÜRECEK ŞARTLARI OLUŞTURMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Ülkesinin Venezuela'daki durum karşısında "Lima Grubu" olarak bilinen ve son kararlarına Meksika'nın katılmadığı 13 Amerika kıtası ülkesi ile ortak hareket ettiğini belirten Trujillo, ülkesinin Venezuela'yı seçime götürecek ve anayasal düzeni inşa edecek şartları oluşturmak için diplomatik ve politik davranmaya devam edeceğini vurguladı.

Trujillo, ülkesinin dost ABD ve halkı ile iş birliği içinde, daimi bir diyalog içinde olmayı sürdüreceğini, iki taraflı ve küresel konularda çalışmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

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Bolton ABD Beyaz Saray Maduro kolombiya Carlos Holmes Trujillo

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