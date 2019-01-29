'5 bin asker Kolombiya'ya' notu olay yarattı! Türkiye'yi de işaretlediler

Kolombiya Dışişleri Bakanı Carlos Holmes Trujillo, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın basın toplantısı sırasında elinde tuttuğu defterdeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı notun gerekçesi ve kapsamını bilmediklerini söyledi. Ayrıca açıklamanın yapıldığı sırada Bolton'ın arkasında yer alan haritada Türkiye'nin de aralarında bulunduğu Maduro'yu destekleyen ülkelerin kırmızı ile işaretlenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve ülkedeki muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu "geçici devlet başkanı" olarak tanıyan ABD'nin, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı yaptırımlar, dün Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısıyla duyuruldu.

BOLTON'IN NOTU BÜYÜK TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Yaptırım kararını açıklayan Bolton'ın elinde tuttuğu sarı not defterindeki "5 bin asker Kolombiya'ya" yazılı not hem sosyal medya hem de bölge basınında en çok tartışılan konu haline geldi.

Kolombiya Dışişleri Bakanı Trujillo, tartışmalar üzerine başkent Bogota'daki Devlet Başkanlığı Sarayı Casa de Narino'da kameralar karşısına geçerek, John Bolton'ın elinde tuttuğu ve Kolombiya'yı işaret eden notun gerekçesi ve kapsamının bilinmediğini söyledi.