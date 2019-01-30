Bolton ve heyeti Ankara’da

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki heyet Türkiye’ye geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, beraberindeki heyetle birlikte Türkiye’ye geldi. Heyette Bolton’a ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve ABD’nin DEAŞ’la mücadele özel temsilcisi James Jeffrey de eşlik ediyor. ABD’li heyetin ziyareti kapsamında Münbiç ve Suriye başta olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin masaya yatırılması öngörülüyor. Heyet, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüşecek.

Ziyaretin, Trump’ın ABD askerlerini Suriye’den çekme kararından sonra gerçekleşmesi önem taşıyor.

